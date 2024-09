Tennis, Us Open: Zverev e Tiafoe passano il turno

tennis

Battuti in quattro set Nakashima e Popyrin: si aprono le porte dei quarti. Bene anche Sabalenka

© Getty Images Obiettivo quarti di finale degli Us Open centrato per Alexander Zverev e Frances Tiafoe. Il tedesco, infatti, supera in rimonta il padrone di casa Ben Nakashima, battuto con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2, 6-2: se la vedrà con un altro americano, Taylor Fritz. Il terzo statunitense rimasto nel torneo, invece, piega 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-3 Popyrin: ora il match con Dimitrov. Nel femminile, avanzano Sabalenka e Navarro, che piegano Mertens e Gauff.

TABELLONE MASCHILE

Uno Zverev a due volti piega Ben Nakashima e accede ai quarti di finale degli Us Open: ma gli incroci con i padroni di casa non sono finiti, visto che il prossimo ostacolo si chiama Taylor Fritz. Il tedesco si impone 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 trovando una grande reazione dopo il primo set perso. Nakashima, che annulla in avvio una palla break, si prende il servizio sul 3-3, chiudendo sul 5-3 dopo aver fallito un set point e aver evitato per 4 volte di cedere il servizio nel game più lungo della sfida. Poi, però, Zverev è perfetto: concede solo cinque game nei successivi parziali prendendosi la bellezza di sei break. 6-1, 6-2, 6-2 nel secondo, terzo e quarto set e passaggio del turno in tasca.

Grande dimostrazione di forza per Frances Tiafoe, che non trema di fronte al giustiziere di Novak Djokovic, Alexei Popyrin. L'americano impiega quattro set per eliminare l'australiano e se non fosse stato per il passaggio a vuoto nel terzo parziale, perso 6-2, avrebbe fatto una gara praticamente perfetta, visto il 6-4, 7-6(3) dei primi due. Lo statunitense, poi, non corre rischi e chiude tutto con il 6-3 del quarto e ultimo set. Il tabellone offre la possibilità di avere un americano in finale, ma Fritz e Tiafoe, che si incontrerebbero in semifinale, dovranno battere rispettivamente Zverev e Dimitrov.

TABELLONE FEMMINILE

Aryna Sabalenka vola ai quarti di finale travolgendo Elise Mertens. Finisce 6-2, 6-4 per la numero 2 al Mondo, che non perde mai il servizio pur concedendo qualche palla break di troppo. La russa, in ogni caso, si impone nettamente sulla belga e resta in corsa per il secondo Slam dell'anno dopo la vittoria degli Australian Open. Prossima avversaria Qinwen Zheng, che si aggiudica anche la rivincita della finale olimpica di Parigi 2024 e piega Donna Vekic: finisce 7-6(2), 4-6, 6-2 per la cinese.

Va a Emma Navarro il derby americano con Coco Gauff, che aveva vinto gli Us Open l'anno scorso: la numero 12 al Mondo si impone 6-3, 4-6, 6-3 sulla connazionale, che sembra evitare il peggio nel secondo parziale ma cede al terzo. Dopo il set d'apertura vinto da Navarro, la numero 3 della classifica Atp va sotto di un break (4-3), ma con tre game di fila pareggia i conti. Poi, però, Navarro passa dallo 0-1 al 3-1, prendendosi inoltre un altro break con il match point che vale il 6-3. Ora, la sfida a Paula Badosa per un posto in semifinale.

