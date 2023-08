US Open, il sorteggio: Sinner con Hanfmann, pericolo Humbert per Berrettini

SORTEGGIO US OPEN

Due qualificati per Sonego e Musetti, Cecchinato contro Safiullin. In campo femminile subito Giorgi-Pegula

© Getty Images Sono stati sorteggiati oggi a New York i tabelloni dello US Open che scatteranno lunedì 28 agosto. Jannick Sinner, testa di serie numero 6, è finito nella parte alta del tabellone, quella occupata da Carlos Alcaraz: tra i due possibile incrocio nei quarti, per quella che sarebbe la rivincita della passata edizione, con l'altoatesino che inizierà il suo cammino contro il tedesco Hanfmann. Poi al secondo turno possibile derby con Lorenzo Sonego, che affronterà all'esordio un qualificato così come Lorenzo Musetti. Per Matteo Berrettini il francese Humbert, numero 29 del seeding. Per Marco Cecchinato il russo Safiullin, sconfitto da Sinner nei quarti di Wimbledon.

Sorteggio sfortunato per quasi tutte le italiane: Camila Giorgi si trova subito di fronte l'americana Pegula, testa di serie numero 3, mentre Jasmine Paolini ha pescato la lettone Ostapenko (20). La kazaka Putintseva sulla strada di Martina Trevisan, mentre Lucia Bronzetti è chiamata all'impresa contro la ceca Krejcikova (12). Più fortunata Elisabetta Cocciaretto che al 1° turno affronterà una qualificata.

IL SORTEGGIO DEGLI ITALIANI

Sinner vs Hanfmann

Arnaldi vs Kubler

Sonego vs qualificato

Berrettini vs Humbert

Musetti vs qualificato

Cecchinato vs Safiullin

QUARTI DI FINALE TEORICI

(1) Alcaraz vs Sinner (6)

(3) Mevdedev vs Rublev

(8) (5) Ruud vs Rune (4)

(7) Tsitsipas vs Djokovic (2)

IL SORTEGGIO DELLE ITALIANE

Cocciaretto vs qualificata

Paolini vs Ostapenko

Trevisan vs Putintseva

Giorgi vs Pegula

Bronzetti vs Krejcikova

Vedi anche Tennis Tennis: le Next Gen Atp Finals dicono addio a Milano e sbarcano in Arabia