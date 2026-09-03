Tennis, US Open: Cobolli avanza al terzo turno, eliminato Musetti

Altro brivido per Flavio Cobolli, ma altro turno conquistato agli US Open: il romano va sotto nel primo set concedendo un break all’australiano Schoolkate, che va avanti 1-0 grazie al break sul 2-1 per chiudere 6-3 dopo appena 37 minuti. Flavio reagisce e pareggia subito i conti, quando sul 4-3 strappa lui il servizio al suo avversario per andare sull’1-1 ma con un altro 6-3. Cobolli fa poi copia e incolla anche nel terzo parziale: sul 3-2 break decisivo per allungare, con il 6-4 finale che vale il 2-1. Nel quarto e ultimo set Schoolkate parte subito agguerrito con un break, ma Flavio risponde presente con il contro-break successivo. I due arrivano fino al 5-5, quando arriva la zampata finale: altro e ultimo break di Cobolli, che chiude nel suo turno di battuta con il 7-5 finale che significa 3-1 dopo due ore e quarantuno minuti complessivi. Oltre a Flavio avanza al terzo turno anche Luciano Darderi, che in tre ore e quarantasette minuti supera il ceco Svrcina 3-1, con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-4, 6-4. La sfida al terzo turno è contro l’australiano Sweeny.