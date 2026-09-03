US OPEN

Tennis, US Open: Cobolli avanza al terzo turno, eliminato Musetti

Flavio rimonta e piega Schoolkate 3-1, Lorenzo sconfitto 3-1 da Sweeny: avanza Darderi, out Bellucci

03 Set 2026 - 23:53
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Giornata agrodolce per il tennis italiano agli US Open 2026: Flavio Cobolli va sotto di un set ma rimonta e vince 3-1 contro l’australiano Schoolkate, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. La sfida Italia-Australia ci fa però anche soffrire, perchè allo stesso modo Lorenzo Musetti viene eliminato da Sweeny (3-6, 6-1, 6-2, 6-2). Matteo Bellucci non può nulla contro Fritz (6-0, 6-1, 6-1), mentre Luciano Darderi supera Svrcina 6-3, 6-7, 6-4, 6-4.

Cobolli e Darderi

 Altro brivido per Flavio Cobolli, ma altro turno conquistato agli US Open: il romano va sotto nel primo set concedendo un break all’australiano Schoolkate, che va avanti 1-0 grazie al break sul 2-1 per chiudere 6-3 dopo appena 37 minuti. Flavio reagisce e pareggia subito i conti, quando sul 4-3 strappa lui il servizio al suo avversario per andare sull’1-1 ma con un altro 6-3. Cobolli fa poi copia e incolla anche nel terzo parziale: sul 3-2 break decisivo per allungare, con il 6-4 finale che vale il 2-1. Nel quarto e ultimo set Schoolkate parte subito agguerrito con un break, ma Flavio risponde presente con il contro-break successivo. I due arrivano fino al 5-5, quando arriva la zampata finale: altro e ultimo break di Cobolli, che chiude nel suo turno di battuta con il 7-5 finale che significa 3-1 dopo due ore e quarantuno minuti complessivi. Oltre a Flavio avanza al terzo turno anche Luciano Darderi, che in tre ore e quarantasette minuti supera il ceco Svrcina 3-1, con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-4, 6-4. La sfida al terzo turno è contro l’australiano Sweeny.

Musetti e Bellucci

 E purtroppo le speranze di derby italiano per accedere poi agli ottavi svaniscono, perché è proprio Sweeny ad eliminare Lorenzo Musetti in poco più di due ore e mezza: il tennista toscano va avanti 1-0 con il 6-3 del primo set, poi crolla totalmente e concede due break sia nel secondo set (6-1) che nel quarto (6-2). Solo nel terzo Lorenzo riesce a tornare a lottare, ma al netto dei due break conquistato concede ben quattro volte all’interno del parziale il servizio a Sweeny. Nulla da fare anche per Matteo Bellucci, Taylor Fritz domina contro l’azzurro avanzando nel tabellone in poco più di un’ora e mezza con due soli giochi concessi all’italiano (6-0, 6-1, 6-1).

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