US Open: Berrettini passa al 2° turno, Jarry ko in tre set

US OPEN

L'italiano trova subito il ritmo giusto contro il cileno: punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Nel prossimo turno sfiderà Etcheverry o Grenier

© afp Matteo Berrettini passa al secondo turno degli US Open, vincendo e convincendo nel suo debutto. Il cileno Jarry, numero 112 al mondo, va ko in tre set: punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 a favore dell'azzurro, mai in difficoltà nel corso del match. L'avversario ha un buon servizio, ma nel prosieguo della sfida viene fuori la maggior qualità di Matteo, che conquista una vittoria più che meritata. Ora sfiderà uno tra Etcheverry e Grenier.

Buona la prima per Matteo Berrettini, che passa al secondo turno degli US Open senza particolari patemi d'animo. Il romano trova subito il ritmo contro il cileno Jarry, numero 112 al mondo, portandosi in vantaggio col punteggio di 2-1. La sfida viene stoppata per una decina di minuti a causa del colpo di calore subito da una tifosera, ma alla ripresa la musica non cambia: Berrettini reagisce al servizio di Jarry e dilaga, vincendo il primo parziale col punteggio di 6-2. Il cileno tenta di ribaltare la situazione nel secondo set, con un avvio alla garibaldina, ma commette molti errori: contemporaneamente, la qualità del gioco dell'italiano si innalza e lo porta a rintuzzare ogni attacco avversario. E così, anche il secondo set viene conquistato dall'italiano, col punteggio di 6-3. Un punteggio che si ripete nel terzo parziale, vinto dal romano con un perfetto ace: Matteo Berrettini passa il turno sconfiggendo Jarry in tre set (6-2, 6-3, 6-3). Ora attende uno tra Etcheverry e Grenier.