EICMA 2026: dalla mostra MotoGP alla Dakar e MotoLive, eventi e aree speciali
MotoGP, Dakar, gare dal vivo a MotoLive e test ride per la mobilità urbana e l'avventura: scopri tutte le attrazioni e le aree speciali che animeranno l'83ª edizione di EICMA.
© eicma.it
Dalla mostra evento dedicata alla MotoGP fino allo spettacolo di MotoLive con le leggende delle due ruote, passando per lo spazio Dakar, l'area test ride e le novità sul mototurismo: l’83ª edizione di EICMA si preannuncia ricca di aree speciali ed esperienze immersive tutte da scoprire.
SPEED LEGENDS: LA STORIA DELLA MOTOGP ARRIVA A EICMA
Tra i contenuti più attesi dell’edizione 2026 spicca Speed Legends, l’inedita mostra internazionale che EICMA dedica alla storia della classe regina, nata nell’ambito della partnership EICMA.SHIFT UP con MotoGP e con il patrocinio della Federazione Internazionale di Motociclismo.
All’interno di uno spazio di circa 1.000 metri quadrati nel Padiglione 22, il pubblico potrà attraversare decenni di storia del motociclismo da competizione attraverso oltre 30 moto storiche, affiancate dalle cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026.
Un percorso cronologico che non si limiterà a esporre motociclette straordinarie, ma racconterà l’evoluzione tecnica, sportiva e culturale della massima espressione delle corse su due ruote. Modelli iconici, campioni e imprese sportive daranno vita a un viaggio nella memoria e nel presente del Motomondiale.
La partnership con MotoGP sarà arricchita da contenuti interattivi e da una rinnovata Gaming Arena, dove simulatori di ultima generazione offriranno sessioni di gioco immersive. Non mancheranno inoltre opportunità ed experience dedicate agli appassionati, con la possibilità per i visitatori di vincere esperienze esclusive in occasione delle tappe MotoGP di Misano e del Mugello.
Speed Legends diventa così uno dei contenuti simbolo dell’edizione 2026: un incontro tra passato, presente e futuro che interpreta perfettamente l’idea di scoperta al centro di questa edizione.
DAKAR, SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON ASO
Anche la Dakar torna protagonista a EICMA. Dopo l’importante collaborazione che nel 2025 aveva dato vita a Desert Queens, la mostra dedicata alla storia della leggendaria competizione rallistica, ASO – Amaury Sport Organisation rinnova la propria presenza nel 2026 con uno spazio dedicato all’universo Dakar nel Padiglione 22.
L’area offrirà al pubblico un viaggio tra storia e presente del rally raid più celebre al mondo, con una piccola selezione di motociclette storiche e moderne legate alla Dakar. A caratterizzare ulteriormente lo spazio sarà la presenza di un container ufficiale Dakar, che accoglierà contenuti interattivi, materiali e approfondimenti pensati per avvicinare i visitatori alla competizione e farne conoscere da vicino protagonisti, percorsi e dimensione avventurosa.
Una presenza che consolida il rapporto tra EICMA e uno degli eventi più iconici del motorsport internazionale e porta nuovamente in manifestazione la storia, la sfida e il fascino dell’avventura Dakar, attraverso un’esperienza capace di unire esposizione, racconto e coinvolgimento del pubblico.
MOTOLIVE, PILOTI E SPETTACOLO DA BRIVIDO
Gli oltre 60.000 metri quadrati dell’area esterna di EICMA tornano a essere il cuore pulsante dello spettacolo della manifestazione. È qui che MotoLive, l’arena racing di EICMA, rinnova una storia lunga ormai oltre vent’anni, fatta di competizioni offroad, adrenalina, grandi campioni e intrattenimento.
Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle competizioni in calendario e lasciarsi coinvolgere da un programma che affianca allo spettacolo sportivo show, musica, test ride gratuiti, food e intrattenimento, con ospiti e talent sul grande palco centrale e la musica di Radio Deejay.
Non mancheranno le spettacolari evoluzioni del Freestyle Motocross e del Trial Acrobatico, insieme all’opportunità di vedere da vicino alcuni dei protagonisti delle più importanti discipline offroad. Special guest dell’Edizione 2026 sarà il plurititolato campione di Trial Toni Bou.
Un programma che conferma MotoLive come una delle esperienze più coinvolgenti di EICMA, capace di portare fuori dai padiglioni la passione per le due ruote e trasformarla in spettacolo dal vivo.
LE LEGGENDE DEL MOTORSPORT TORNANO IN PISTA
MotoLive farà da palcoscenico anche alle competizioni più attese, a partire dalle gare dedicate alle bicilindriche, che vedranno al via 20 Case costruttrici con alcuni dei modelli protagonisti del mercato. Una formula capace di portare nell’arena racing di EICMA il confronto diretto tra moto e piloti e tutta l’adrenalina delle corse.
Nel fine settimana spazio poi alla Champions Charity Race Legend. Dopo il grande successo della scorsa edizione, sabato e domenica alcuni dei nomi più importanti della storia del motociclismo torneranno a indossare casco e tuta per affrontarsi nell’ormai consolidato e spettacolare format dei duelli a inseguimento.
Già confermata la presenza del tre volte campione del mondo Superbike Troy Bayliss, volto di EICMA, insieme a Marco Melandri, Stefan Everts, dieci volte campione del mondo di motocross, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Ruben Xaus. Altri grandi nomi saranno annunciati nelle prossime settimane, per un parterre che riunirà a MotoLive più di venti titoli mondiali.
Un concentrato straordinario di talento, storia e agonismo che offrirà al pubblico un’occasione rara: non soltanto incontrare alcuni dei campioni più amati del motorsport, ma vederli nuovamente sfidarsi sul tracciato di EICMA.
Y.U.M., LE DUE RUOTE SI PROVANO A EICMA
Non solo vedere, ma anche provare. Torna nel 2026 Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area test ride di EICMA dedicata alle soluzioni per la mobilità urbana.
Negli oltre 8.000 metri quadrati dedicati all’iniziativa, il pubblico potrà salire in sella e testare direttamente scooter e veicoli pensati per gli spostamenti urbani, elettrici ed endotermici, messi a disposizione dalle Case presenti. Dieci gli espositori coinvolti e più di 40 i veicoli disponibili in prova, per un’esperienza che porta il prodotto fuori dallo stand e consente ai visitatori di conoscerne direttamente caratteristiche, comportamento e soluzioni tecnologiche.
Y.U.M. rafforza così la dimensione esperienziale della manifestazione e il ruolo di EICMA come luogo nel quale la mobilità non viene soltanto raccontata ed esposta, ma può essere vissuta in prima persona.
EICMA ADVENTOURING, IL VIAGGIO CONTINUA
Torna per il secondo anno anche EICMA Adventouring, lo spazio all’interno del Padiglione 22 dedicato al mototurismo d’avventura e agli organizzatori degli eventi del Trofeo EICMA Adventure Series FMI, il progetto nato dalla collaborazione tra EICMA e Federazione Motociclistica Italiana.
L’iniziativa punta a promuovere e sviluppare un modo di viaggiare in moto capace di coniugare avventura e scoperta del territorio, valorizzando il patrimonio culturale, ambientale e storico della Penisola attraverso itinerari ed esperienze su due ruote.
All’interno dell’area saranno presenti gli organizzatori di Sterrare è Umano, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, Terre Lucane Adventure e Queen Trophy, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino appuntamenti, percorsi e proposte dedicate a una forma di mototurismo sempre più apprezzata dagli appassionati.
INNOVAZIONE E FUTURO: L’AREA START-UP
Torna al Padiglione 18 anche nel 2026 lo spazio dedicato a start-up e innovazione, realizzato con il sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’area offrirà alle giovani realtà imprenditoriali del settore una vetrina internazionale e al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie, servizi e soluzioni che guardano al futuro della mobilità. Un contenuto che completa il ruolo di EICMA non solo come luogo di presentazione del prodotto, ma anche come osservatorio privilegiato sui processi di trasformazione dell’industria.