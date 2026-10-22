EICMA 2026: dalla mostra MotoGP alla Dakar e MotoLive, eventi e aree speciali

L’area offrirà al pubblico un viaggio tra storia e presente del rally raid più celebre al mondo, con una piccola selezione di motociclette storiche e moderne legate alla Dakar. A caratterizzare ulteriormente lo spazio sarà la presenza di un container ufficiale Dakar, che accoglierà contenuti interattivi, materiali e approfondimenti pensati per avvicinare i visitatori alla competizione e farne conoscere da vicino protagonisti, percorsi e dimensione avventurosa.