Tennis, Wimbledon: Sinner alla prova-Djokovic, Alcaraz favorito nell'altra semifinale

Nell'altro lato del tabellone, ad aprire la giornata, ci sarà il duello tra Carlos Alcaraz (2) e Taylor Fritz (5). Lo statunitense non ha avuto dalla sua un percorso insormontabile, col ritiro di Thompson e le vittorie su Khachanov (quarti) e Davidovich Fokina (16mi) in quattro set dopo due match sbloccati al quinto. Alcaraz, invece, ha rischiato solo contro Fognini nel primissimo turno: quella vittoria in cinque set l'ha sbloccato, da lì in poi ha perso un parziale solo contro Struff (16mi) e Rublev (ottavi). La netta vittoria su Norrie fa arrivare lo spagnolo in grande spolvero, a questa sfida, e Alcaraz vuole bissare il successo sull'erba britannica. Sinner e Alcaraz sono i favoriti per centrare la finalissima, Fritz e Djokovic sognano il ribaltone: vedremo che succederà.