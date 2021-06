Tennis, Wimbledon: Fognini avanza al secondo turno

WIMBLEDON

Dopo l'interruzione della prima giornata, il sanremese torna in campo e supera 7-6(4), 6-2, 6-4 Ramos-Viñolas: ora uno tra Cuevas e Djere

Fabio Fognini vola al secondo turno di Wimbledon grazie al successo al debutto contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas. Il sanremese, in vantaggio di due set prima dell'interruzione della giornata d'esordio dello Slam, torna sull'erba londinese e si aggiudica anche il terzo parziale, chiudendo sul 7-6(4), 6-2, 6-4. Adesso, il 34enne attende il suo avversario: sarà uno tra l'uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere.

Dopo tanta attesa, e con un match spalmato su due giorni, Fabio Fognini vola al secondo turno di Wimbledon grazie alla vittoria per 7-6(4), 6-2, 6-4 contro Albert Ramos-Viñolas. Il numero 31 al mondo trova il successo al debutto in tre set, due dei quali giocati nella giornata d'esordio di uno Slam, quello londinese, partito con tanto ritardo dovuto alla pioggia. Un piccolo incidente di percorso che, in ogni caso, non pregiudica la qualificazione del 34enne, bravo a ripresentarsi con la stessa intensità e la stessa qualità dei colpi sfoderati in precedenza, fondamentali per trovare il doppio vantaggio prima del forzato posticipo della sfida.

Il 2-0 nel conto dei set prima della ripartenza del match lascia relativamente tranquillo il sanremese, che tiene il servizio nei primi due turni in battuta pur ritrovandosi ad inseguire nei due game, e soprattutto annullando una palla break a Ramos-Viñolas. Fognini è poi bravo a sfruttare la terza concessa dallo spagnolo e a strappare il servizio, volando sul 3-2. Al momento di confermare il doppio vantaggio nel conto dei game, però, arrivano diversi errori, su tutti lo smash sotto rete che, dal 15-40, regala il 3-3 al numero 39 della classifica Atp. Al turno in battuta successivo, tuttavia, il sanremese torna a mettere pressione allo spagnolo, protagonista di una serie di imprecisioni che si trasformano nel contro break di Fognini, che sale sul 5-3. L'iberico riesce soltanto a tenere il turno in battuta, poi il sanremese, al momento di servire per il match, non sbaglia e lascia Ramos-Viñolas a zero: 7-6(4), 6-2, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Per Fabio Fognini si aprono così le porte del secondo turno: ora, il 34enne attende di conoscere il suo avversario, che sarà uno tra l'uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere.

