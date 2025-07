Tennis, Wimbledon: Djokovic batte de Minaur, sfiderà Cobolli ai quarti

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic dimostra ancora una volta perché è uno dei migliori giocatori della storia del tennis. Il serbo, infatti, trova due rimonte all'interno dell'ottavo di finale contro Alex de Minaur e si prende il quarto contro Flavio Cobolli. Nole riesce a passare il turno dopo quattro set e recuperando da 1-0 nel conto dei parziali. L'inizio è inoltre da incubo, perché nel corso del set d'apertura l'australiano è dominante: netto il 6-1 che mette già l'ex numero 1 al Mondo con le spalle al muro. Ma sono proprio i momenti di difficoltà che esaltano il 38enne, che infatti torna ai suoi livelli almeno in risposta al servizio del classe 1999. De Minaur, infatti, strappa comunque due volte la battuta a Djokovic pure nel corso del secondo set che finisce 6-4 per Nole, che in totale concede addirittura dieci palle break, due persino prima del set point che porta tutto sull'1-1.