Tennis, Wimbledon: Djokovic al secondo turno, Zverev e Osaka fuori, la baby Gauff batte Venus

01/07/2019

Ci mette qualche minuto a ingranare Novak Djokovic sul campo centrale di Wimbledon, ma poi il campione in carica del torneo londinese si mette in modalità Grande Slam e sconfigge in tre set il tedesco Kohlschreiber, in una sfida in cui solo il secondo parziale è stato equilibrato. Djokovic che parte perdendo subito il servizio, due break però gli permettono di rientrare pienamente in partita e indirizzare il primo parziale in proprio favore sul 6-3. Secondo set più lungo ed equilibrato, Kohlschreiber è avversario che non molla e l’equilibrio si rompe in favore di Djokovic solo con il break che arriva nel game numero 11. Nel terzo set è la costanza di Djokovic nei fondamentali a fare la differenza, nonostante il tedesco provi a resistere: il break per Nole arriva nel settimo game, 6-3 e passaggio al secondo turno dove l’avversario sarà l’americano Kudla. Con Djokovic al secondo turno anche Wawrinka (6-3 6-2 6-2 sul belga Bemelmans), Anderson (6-3 6-4 6-2 al francese Herbert), Feliciano Lopez (6-4 6-2 6-4 a Giron) e Bautista-Agut (6-3 6-2 6-3 a Gojowczyk) e Auger-Aliassime (5-7 6-2 6-4 6-3 all’altro canadese Pospisil.



TABELLONE FEMMINILE

Vittorie in scioltezza per Halep (6-4 7-5 contro Sasnovic) e Pliskova (6-2 7-6 sulla cinese Lin), insieme a loro avanzano al secondo turno anche Keys (6-3 6-2 alla Kumkhum), Svitolina (7-5 6-0 alla Gavrilova) e Sevastova (6-3 6-4 sulla Ahn). Attesa e curiosità per la sfida tra la 39enne Venus Williams e la 15enne, anche lei americana, Gauff.