Tennis, Us Open: tutto facile al debutto per Djokovic

TENNIS

Il serbo travolge Albot, ok Sabalenka e Krejcikova nel femminile

© Getty Images Debutto decisamente agevole agli Us Open 2024 per Novak Djokovic. Il serbo si impone nettamente al primo turno sul moldavo Albot: 6-2, 6-2, 6-4 i parziali del successo di Nole, che perde solo una volta il servizio in tutto il match. Il prossimo avversario sarà il connazionale Djere. Nel femminile, bene la numero 2 al Mondo Sabalenka (doppio 6-3 a Hon), che sfiderà Lucia Bronzetti, e Krejcikova (8), che travolge 7-6(3), 6-2 Bassols.

TABELLONE MASCHILE

Non poteva iniziare in modo migliore lo Us Open di Novak Djokovic. Il serbo, reduce dall'oro a Parigi 2024, gioca un primo turno decisamente agevole con Radu Albot, travolto 6-2, 6-2, 6-4. Eppure, non manca qualche sbavatura qua e là per Nole, come quando sul 5-2 nel primo set concede due palle break, poi annullate. Nel secondo, infatti, ruba tre volte di fila il servizio al moldavo, ma in mezzo incassa il primo break, riuscendo comunque a dominare e ad imporsi nuovamente con il punteggio si 6-2.

Nel terzo set, Albot fa resistenza e, pur concedendo cinque palle break, riesce a resistere fino al 3-3, quando Djokovic trova il break decisivo per volare prima sul 5-3, poi sul definitivo 6-4. Un servizio perso e tre palle break concesse per Djokovic, che riesce comunque a superare agevolmente il turno. Ora c'è un derby: quello serbo con Laslo Djere, che ha bisogno però del quinto set per battere il tedesco Struff, capace di strappargli due tie-break, entrambi per 9-7, nel primo e nel terzo parziale. Poi, 6-1 nel secondo e 6-4, 6-2 negli altri due per il serbo.

Bene Frances Tiafoe, che travolge 6-4, 3-6, 6-4, 7-5 l'altro americano Kovacevic: ora è sfida a Shevchenko, che elimina Koepfer. L'avversario di Musetti sarà invece Kecmanovic, che sfrutta il ritiro all'alba del quinto set di Nishioka per volare al secondo turno. La notizia clamorosa è l'incredibile ko di Rune, che viene letteralmente travolto (6-2, 6-1, 6-4) da Nakashima, mentre non sbagliano Dimitrov (6-3, 6-4, 6-2 a Jacquet), e Cerundolo (5-7, 6-4, 6-4, 6-2 a Ofner).

TABELLONE FEMMINILE

Non è di certo una sorpresa: sarà la numero 2 al Mondo Aryna Sabalenka l'avversaria di Lucia Bronzetti al secondo turno degli Us Open. La russa non fallisce e travolge con un doppio 6-3 l'australiana Hon. Bene anche l'altra top 10 Wta, Barbora Krejcikova, che fatica solo al primo set (7-3 al tie-break), poi travolge nel secondo (6-2) Bassols. La ceca se la vedrà con la romena Ruse, che batte in due set Grabher. La notizia è l'eliminazione di Magda Linette: la polacca cede 6-4, 6-3 alla wild card Iva Jovic, numero 389 al Mondo, che ora sfiderà Alexandrova. Non sbagliano Navarro e Kostyuk, che superano rispettivamente Blinkova (doppio 6-1) e Kessler (6-2, 6-3).