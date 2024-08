Tennis, US Open: Tsitsipas fuori al primo turno, avanza Hurkacz

US OPEN

Il Greco sconfitto 3-1 dall’australiano Kokkinakis, 3-0 del polacco su Skatov: ok Swiatek e Rybakina nel femminile

© Getty Images Fuori a sorpresa Stefanos Tsitsipas, che nel primo turno degli US Open 2024 di Tennis viene eliminato per mano di Thanasi Kokkinakis. Il greco si arrende dopo un match di quasi quattro ore, con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-3, 7-5. Bene invece Hurkacz, che in poco meno di tre ore regola 3-0 il kazako Timofey Skatov (6-3, 7-6, 7-6), mentre escono Tabilo e Auger-Aliassime. Nel femminile avanzano Swiatek, Rybakina e Wozniacki.

TABELLONE MASCHILE

Termina subito il cammino di Stefanos Tsitsipas agli US Open 2024, eliminato al primo turno da Thanasi Kokkinakis. Il primo parziale dura più di un’ora, con i due che arrivano al tie-break con un break a testa. Nel mini-parziale decisivo l’australiano ha la meglio, portandosi sull’1-0. Il greco rientra in partita con un bel secondo set, vinto 6-4 con un turno di battuta strappato sul 4-4, ma poi crolla nelle due partite successive 6-3, 7-5. Destino analogo per il cileno Tabilo, ko 3-0 contro il belga Goffin (7-6, 6-1, 7-5) e per il canadese Auger-Aliassime, sconfitto 3-0 in poco più di due ore dal ceco Mensik (6-2, 6-4, 6-2). Tutto facile invece per Hubert Hurkacz, vittorioso 3-0 in due ore e cinquantacinque minuti contro il kazako Skatov.

TABELLONE FEMMINILE

Poche sorprese nel tabellone femminile, con tutte le big (o quasi) che avanzano al turno successivo. Elena Rybakina supera 2-0 (6-1, 7-6) l’australiana Aiava, mentre servono quasi due ore a Iga Swiatek per imporsi sempre 2-0 (6-4, 7-6) contro Kamilla Rakhimova, dopo un lungo tie break nel secondo set. Caroline Wozniacki sembra essere tornata a buoni livelli, e regola la giapponese Hibino 6-0, 6-1 in meno di un’ora. L’unico scivolone è quello di Jelena Ostapenko: la lituana crolla 6-3, 6-2 contro la giapponese Osaka.