Tennis, Us Open: Tiafoe vola agli ottavi, avanti anche Świątek  

TENNIS

La testa di serie numero dieci batte Mannarino (22) e supera il terzo turno, venendo imitato dai connazionali Paul (14) e Shelton. Passa anche la numero uno al mondo Wta

© Getty Images La giornata degli Us Open sorride agli Stati Uniti, che piazzano tre atleti negli ottavi di finale del tabellone maschile. Due di loro si sfideranno, col derby tra Taylor Paul (14) e Ben Shelton, vincitori rispettivamente su Davidovich Fokina (21) e Karatsev. Avanza anche Frances Tiafoe (10), che rimonta Mannarino e lo sconfigge col punteggio di 4-6, 6-2, 6-3, 7-6. Nel tabellone femminile, Świątek (1) conquista gli ottavi: sfiderà Ostapenko (20).

TABELLONE MASCHILE

Derby statunitense negli ottavi di finale degli Us Open, che vedranno sfidarsi Taylor Paul (14) e Ben Shelton. Il primo regola Davidovich Fokina (21) al quarto set col punteggio di 6-1, 6-0, 3-6, 6-3, mentre il suo connazionale supera Karatsev (6-4 3-6 6-2 6-0). La rimonta d'autore è invece quella di Frances Tiafoe (10), che risale la china dopo aver perso il primo set contro Mannarino col punteggio di 6-4. L'idolo statunitense vince il secondo e il terzo parziale (6-2, 6-3), ma le cose si complicano nel terzo, quando va sotto e rischia di vedersi raggiunto dal francese. Tiafoe è però bravo a rimontare dal 5-4 e portare la sfida al tiebreak, vinto anch'esso in rimonta col punteggio di 8-6. Dopo quasi tre ore di gioco (4-6, 6-2, 6-3, 7-6), dunque, vola agli ottavi raggiungendo i connazionali.

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue il percorso agevole di Iga Świątek (1) nel tabellone femminile degli Us Open, con la polacca che vola agli ottavi senza il minimo patema d'animo: la slovena Juvan non rappresenta un ostacolo e cede col punteggio di 6-0, 6-1 in quarantanove minuti. La sua sfidante sarà Jelena Ostapenko, testa di serie numero 20 del seeding e vincitrice contro la statunitense Bernarda Pera in rimonta: dopo aver perso 6-4 nel primo set, ecco il doppio 6-3 della lettone. Passa il turno anche Karolina Muchova (10), che fatica solo nel primo set contro la padrona di casa Townsend: 7-6, 6-3 e la sfida alla cinese Wang Xinyu negli ottavi. Un traguardo che viene raggiunto anche dalla rientrante Caroline Wozniacki, che rimonta la statunitense Brady: 4-6, 6-3, 6-1.