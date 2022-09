Tennis, Us Open: Sinner vola agli ottavi, eliminato Musetti  

A NEW YORK

Italia a due facce nel tabellone maschile: Jannick supera in quattro set Nakashima, al prossimo turno affronta Ivashka vincitore sull’altro azzurro

Sarebbe potuto essere derby italiano agli ottavi di finale degli Us Open ma nella notte americana solo Jannick Sinner supera il terzo turno, mentre Lorenzo Musetti viene eliminato da Ivashka e saluta il torneo. Bravo l’altoatesino a recuperare un set di svantaggio all’americano Brandon Nakashima e chiudere in rimonta col punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-3. Prova solida per Sinner che dimostra come sempre grande tenuta mentale ed eguaglia così il risultato dello scorso anno sul cemento di New York. Peccato invece per il 20enne di Carrara, testa di serie numero 26 ma incapace di rispettare i favori del pronostico contro il numero 73 del mondo: il bielorusso Ivashka sfrutta anche qualche problema fisico di Musetti, che chiama l’intervento del medico in avvio di match, per imporsi a sorpresa 6-4, 3-6, 6-2, 6-3.