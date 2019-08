Tennis, US Open: Nadal in scioltezza al secondo turno, fuori Tsitsipas, Zverev si salva al quinto set  

AVANTI RAFA

Rafa Nadal comincia sul velluto gli US Open, travolgendo in tre set l'australiano John Millman, numero 60 del mondo: 6-3 6-2 6-2 i parziali, il maiorchino affronterà Thanasi Kokkinakis. Sorprendono le eliminazioni di quattro top 10: oltre a quella di Thiem contro Fabbiano, da notare anche i k.o. di Tsitsipas (fuori in quattro set contro Rublev), Khachanov e Bautista-Agut. Si salva al quinto set Alexander Zverev, che batte Radu Albot.







































Tutto secondo copione, dunque, per Rafa Nadal che segue a ruota Novak Djokovic e Roger Federer, risolvendo la pratica Millman con facilità. Il fenomeno di Manacor travolge l'australiano, numero 60 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Molto positiva la prova del numero 2 del mondo, sempre in controllo del match e al comando degli scambi.

Millman è aggressivo e volenteroso, e nel primo game ha anche la possibilità di strappare il servizio allo spagnolo, che chiude subito la porta e comincia a ingranare con il suo tennis esplosivo. Il maiorchino conquista il break nel quarto game e ha due palle break sul 4-1, ma si accontenta di vincere il primo parziale per 6-3. Nel secondo parziale il break arriva alla prima occasione, sul 2-2. Da questo punto del match Nadal infila un filotto di game impressionante: ben nove. Il secondo set (6-2) e il 4-0 nel terzo parziale ne sono diretta conseguenza. Millman in questa fase del match è stoico a difendere con successo otto palle break, ma è costretto a capitolare dopo due ore e 11 minuti di gioco. Rafa approda al secondo turno, dove affronterà l'australiano Thanasi Kokkinakis, vittorioso in quattro set contro Ilya Ivashka.

Se una vittoria di Nadal non può stupire, sorprendono le eliminazioni di ben quattro top 10 già al primo turno di Flushing Meadows. Dominic Thiem, numero 4 del mondo, è eliminato da un grande Thomas Fabbiano. Esce anche l'avversario che Fabbiano sconfisse al primo turno di Wimbledon, Stefanos Tsitsipas, che conferma il suo periodo nero (fuori nella gara iniziale anche a Montreal e Cincinnati) sia sotto il profilo fisico che quello mentale. A vincere è Andrej Rublev con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 7-6 (7) 7-5.

La mattanza dei top 10 del seeding continua con l'eliminazione di Karen Khachanov (testa di serie numero 9) contro Vasek Pospisil, numero 216 Atp. Il canadese vince al quinto set: 4-6 7-5 7-5 4-6 6-3 i parziali. Ultimo set fatale anche per Roberto Bautista-Agut, numero 10 del mondo: Mikhail Kukushkin lo batte per 3-6 6-1 6-4 3-6 6-3. Alla lista avrebbe potuto aggiungersi Alexander Zverev: il tedesco, che deve salvare un 2019 non positivo, si fa raggiungere sul 2-2 dal moldavo Radu Albot, prima di salvarsi al quinto set (6-1 6-3 3-6 4-6 6-2). Da segnalare infine il 3-0 nel derby canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, 39 anni in due e un futuro da top 10 tranquilla. A vincere, anzi a stravincere, è Shapovalov, con il punteggio di 6-1 6-1 6-4.

IL TABELLONE FEMMINILE

La numero 1 del mondo Naomi Osaka ha bisogno del terzo set per piegare la russa Anna Blinkova: 6-4 6-7 (5) 6-2 i parziali in favore della giapponese. Debutta con il brivido anche Simona Halep, testa di serie numero 4, che passa 6-3 3-6 6-2 contro Nicole Gibbs. Petra Kvitova passeggia con un 6-2 6-4 contro la connazionale Denisa Allertova. Lo stesso fa Kiki Bertens (numero 7), che vince per 6-4 6-2 contro la spagnola Paula Badosa Gibert. Nel match tra le giovanissime Cori Gauff (15 anni) e Anastasia Potapova (18) è la padrona di casa a prevalere: 3-6 6-2 6-4 il punteggio.