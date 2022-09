Tennis, Us Open: Nadal e Swiatek avanti senza problemi, bene anche Cilic

A NEW YORK

Vincono i big nella notte americana: lo spagnolo supera Gasquet, la numero 1 del mondo passa sulla Davis

© Getty Images Avanzano agli ottavi di finale le prime teste di serie degli Us Open. Nel tabellone maschile di New York, Rafa Nadal ha vita facile contro il francese Gasquet, ko con un netto 6-0, 6-1, 7-5. Qualche patema in più per Marin Cilic, a cui servono quattro set per prevalere su Evans. Sul cemento americano, in campo femminile prosegue spedita la marcia della numero 1 del mondo Iga Swiatek (6-3, 6-4 alla Davis). Ok anche Sabalenka e Pliskova.

TABELLONE MASCHILE

Rafa Nadal convincente nella sfida di terzo turno contro il francese Gasquet agli Us Open. Nel match tra veterani del circuito, lo spagnolo asfalta letteralmente l’avversario lasciando le briciole col punteggio di 6-0, 6-1, 7-5. Prossimo avversario in ottavi di finale per Rafa è l’americano Tiafoe, che ha sorpreso in tre set l’argentino Schwartzman. Qualche problema in più invece per Marin Cilic, campione a New York nel 2014 e vincitore in quattro set sul britannico Evans (7-6, 6-7, 6-2, 7-5): per il croato prossimo avversario sarà Alcaraz.

TABELLONE FEMMINILE

Favorite del torneo che avanzano anche nel tabellone femminile degli Us Open. Sul cemento di New York, la numero 1 del mondo Iga Swiatek marcia spedita agli ottavi grazie alla facile vittoria 6-3, 6-4 sull’americana Davis e ora affronta la tedesca Niemeier. Con lei sorridono anche la ceca Pliskova (5-7, 6-4, 6-3 alla Bencic) e la bielorussa Sabalenka (netto 6-0, 6-2 alla francese Burel).