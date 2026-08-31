Tennis, Us Open: buona la prima per Alcaraz, Safiullin battuto in tre set

L’attesa per Carlos Alcaraz è finita: il tennista spagnolo rientra agli US Open 2026 dopo 139 giorni di assenza dal circuito Atp e lo fa battendo il russo Roman Safiullin in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Due ore e ventidue minuti di gioco in cui il murciano concede anche un break (a inizio secondo set), ma si riprende subito dopo e regola la pratica agilmente. Al secondo turno per il numero 2 al mondo c’è il portoghese Faria.