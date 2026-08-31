US OPEN

Tennis, Us Open: buona la prima per Alcaraz, Safiullin battuto in tre set

Lo spagnolo, al rientro, doma l'avversario con un triplo 6-4 in 2 ore e 22 minuti. Ora il portoghese Faria

31 Ago 2026 - 22:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

L’attesa per Carlos Alcaraz è finita: il tennista spagnolo rientra agli US Open 2026 dopo 139 giorni di assenza dal circuito Atp e lo fa battendo il russo Roman Safiullin in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Due ore e ventidue minuti di gioco in cui il murciano concede anche un break (a inizio secondo set), ma si riprende subito dopo e regola la pratica agilmente. Al secondo turno per il numero 2 al mondo c’è il portoghese Faria.

Ritorno vincente per Carlos Alcaraz, Roman Safiullin si arrende 3-0 dopo oltre due ore e un quarto di incontro. Dopo quasi cinque mesi di assenza il primo game dello spagnolo è subito difficile, con una palla break annullata ai danni del russo. Anche sul 3-2 per l’avversario lo spagnolo deve portare la sfida ai vantaggi, ma una volta mantenuto il 3-3 trova le forze per andare sul 4-3 con il primo break della sua partita. Il russo annulla due set point sul 5-3 nel suo turno di battuta, ma non può nulla nel game successivo: 1-0 Alcaraz dopo cinquanta minuti. Nel secondo set il murciano non parte benissimo, subisce il primo break con il Safiullin che vola sul 2-0: risposta però immediata di Carlos, che si riporta subito sul 2-2 con il contro-break.

Qui arrivano i primi e veri lampi del “vecchio” Alcaraz, che sul 3-3 strappa nuovamente il servizio al rivale e chiude nuovamente con il 6-4 dopo altri quarantadue minuti. Nel terzo set si rivede tutto lo spirito da combattente dello spagnolo: sull’1-0 annulla tre palle break, trovando a sua volta il break nel game successivo per riportarsi nuovamente in vantaggio. Dal 2-1 in poi Carlos gestisce ancora una volta, portando a casa il definitivo 3-0 con un altro 6-4. Alcaraz vince e accede al secondo turno, ad attenderlo c’è il portoghese Faria. 

us open
carlos alcaraz

Tennis

01:59
MCH COBOLLI IN SEMIFINALE A CINCINNATI 21/8 MCH

Il sogno di Cobolli continua: in semifinale a Cincinnati, la prima volta in un Masters 1000

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:41
Nole Ko tra la lacrime

Nole Ko tra la lacrime

03:26
US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

02:01
US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SRV

Vomito e problemi fisici, Djokovic eliminato al primo turno degli Us Open

00:27
MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

01:13
US Open, si parte

US Open, si parte

03:10
MCH FEDERER MCH

Federer torna in campo con due esibizioni allo Us Open

02:16
MCH COBOLLI MCH

Us Open, Cobolli e Bencic battono Alcaraz e Venus Williams

01:52
Il ritorno di re Roger

Il ritorno di re Roger

01:23
Ranking Atp, Cobolli vola

Ranking Atp, Cobolli vola

01:24
SRV RULLO TENNIS COBOLLI RECORD RANKING 24/08 SRV

Tennis, nuova classifica Atp: Cobolli sale al sesto posto

02:00
Sinner rinuncia agli Us Open

Sinner rinuncia agli Us Open

00:33
13 MCH MUSETTI-TIAFOE 22/8 MCH

Cincinnati, la corsa di Musetti si ferma ai quarti

01:16
RULLO SRV SINNER NO US OPEN 21/8 SRV

Sinner rinuncia a New York

01:59
MCH COBOLLI IN SEMIFINALE A CINCINNATI 21/8 MCH

Il sogno di Cobolli continua: in semifinale a Cincinnati, la prima volta in un Masters 1000

I più visti di Tennis

MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

Alcaraz: "Sinner? Situazione strana, non ci vedremo per 6-7 mesi. Gli auguro il meglio"

Djokovic agli Us Open 2026

Clamoroso Djokovic: è già fuori dagli Us Open: non gli succedeva da 20 anni

US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SRV

Vomito e problemi fisici, Djokovic eliminato al primo turno degli Us Open

Carlos Alcaraz 2025. Vittoria in 4 set su Sinner, gli Us Open furono anche il suo primo Slam conquistato in carriera nel 2022. 

Us Open al via: chi vincerà l’ultimo Slam dell'anno? Ecco i re d'America della storia recente

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:44
Samardzic beffa il Bologna al 96': l'Atalanta di Sarri tiene il passo delle prime
22:15
Roma, Gasperini: "E' un gruppo straordinario, stiamo crescendo e siamo solidissimi nella testa"
MCH SARR ARRIVO A TORINO MCH
22:01
Sarr atterra a Caselle e va subito a fare le visite mediche
22:00
Buona la prima per Alcaraz, Safiullin battuto in tre set
DICH RULLO POST LECCE-ROMA 31/8 DICH
21:58
Gasperini si carica: "Questa squadra ha testa e cuore"