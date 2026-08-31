Tennis, Us Open: buona la prima per Alcaraz, Safiullin battuto in tre set

L’attesa per Carlos Alcaraz è finita: il tennista spagnolo rientra agli US Open 2026 dopo 139 giorni di assenza dal circuito Atp e lo fa battendo il russo Roman Safiullin in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Due ore e ventidue minuti di gioco in cui il murciano concede anche un break (a inizio secondo set), ma si riprende subito dopo e regola la pratica agilmente. Al secondo turno per il numero 2 al mondo c’è il portoghese Faria.
Ritorno vincente per Carlos Alcaraz, Roman Safiullin si arrende 3-0 dopo oltre due ore e un quarto di incontro. Dopo quasi cinque mesi di assenza il primo game dello spagnolo è subito difficile, con una palla break annullata ai danni del russo. Anche sul 3-2 per l’avversario lo spagnolo deve portare la sfida ai vantaggi, ma una volta mantenuto il 3-3 trova le forze per andare sul 4-3 con il primo break della sua partita. Il russo annulla due set point sul 5-3 nel suo turno di battuta, ma non può nulla nel game successivo: 1-0 Alcaraz dopo cinquanta minuti. Nel secondo set il murciano non parte benissimo, subisce il primo break con il Safiullin che vola sul 2-0: risposta però immediata di Carlos, che si riporta subito sul 2-2 con il contro-break.
Qui arrivano i primi e veri lampi del “vecchio” Alcaraz, che sul 3-3 strappa nuovamente il servizio al rivale e chiude nuovamente con il 6-4 dopo altri quarantadue minuti. Nel terzo set si rivede tutto lo spirito da combattente dello spagnolo: sull’1-0 annulla tre palle break, trovando a sua volta il break nel game successivo per riportarsi nuovamente in vantaggio. Dal 2-1 in poi Carlos gestisce ancora una volta, portando a casa il definitivo 3-0 con un altro 6-4. Alcaraz vince e accede al secondo turno, ad attenderlo c’è il portoghese Faria.