Tennis, Us Open: bene Djokovic, Zverev, Monfils e Barty

Poche sorprese nel secondo turno: avanti anche Pliskova e Kvitova nel tabellone femminile

Pronostici più o meno rispettati nella giornata del secondo turno degli Us Open. Vittorie abbastanza comode per i favoriti di turno, a cominciare da Novak Djokovic: 6-2, 6-3, 6-2 all’olandese Tallon Griekspoor nel tabellone maschile. Passano anche Zverev, Shapovalov e Monfils. Ok anche Basilashvili, Otte, Ivashka e Harris. Tra le donne la numero uno, Ashleigh Barty, vince 6-1, 7-5 con Tauson. Pliskova soffre, ma passa al tie-break; bene Kvitova. Getty Images

Pronostici decisamente rispettati anche per il numero uno al mondo: Tallon Griekspoor non può veramente fare assolutamente niente contro Novak Djokovic. Il risultato finale è più che eloquente: 6-2, 6-3, 6-2. Dopo un primo turno con qualche comprensibile esitazione (vista la posta in palio), il campione serbo aggiusta il cruise control sfoderando una delle sue solite metronomiche prestazioni contro l’olandese, che ai 64esimi aveva eliminato Jan-Lennard Struff. Un solo break subito in 13 turni di battuta, l’80% di prime di servizio e l’80% di risposte tenute in campo hanno confezionato il 6-2, 6-3, 6-2 in 1 ora e 39 minuti perfezionando un terzo turno con Kei Nishikori.

“Sono molto contento di come sono sceso in campo”, ha commentato Djokovic. “Decisamente meglio del primo turno. Ho servito molto bene, trovando il ritmo fin dall’inizio. Sapevo che una delle chiavi del match sarebbe stata la mia risposta, dal momento che il servizio è una delle sue armi migliori, così come la mia abilità di spostarlo”.

Altra vittoria molto convincente di Denis Shapovalov, testa di serie numero 7, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena in poco più di due ore di gioco: 7-6(7), 6-3, 6-0. Combattuto solamente il primo set della partita, nel quale l’iberico n. 95 Atp ha avuto due set point entrambi sfumati con due errori di diritto. Una volta vinto il tie-break per 9 punti a 7, il match si è fatto tutto in discesa per il canadese.

TABELLONE FEMMINILE

Infine, da segnalare i successi di Bianca Andreescu e di Karolina Pliskova. Se la canadese di origini rumene ha la meglio con un doppio 6-4 nei confronti della statunitense Lauren Davis, la numero 4 al mondo piega Amanda Anisimova 7-5, 6-7(5), 7-6(7).