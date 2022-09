Tennis, Us Open: Alcaraz, Rublev e Cilic avanti senza problemi, tutto facile anche per la Swiatek

US OPEN

Approdano al terzo turno tutti i big impegnati sul cemento di New York, fuori a sorpresa solo la Badosa

© Getty Images Prosegue senza problemi la marcia delle teste di serie agli Us Open. Nel tabellone maschile avanzano al terzo turno Alcaraz, Rublev e Cilic che superano, tutti col punteggio di tre set a zero, rispettivamente Coria, Kwon e Ramos. In campo femminile tutto facile per la testa di serie numero 1 Swiatek, vincitrice sulla Stephens, e anche per Pegula, Azarenka e Muguruza. Ko tra le favorite invece la spagnola Badosa con la Martic.

TABELLONE MASCHILE

Tutto facile per Carlos Alcaraz nel secondo turno degli Us Open. Opposto all’argentino Coria, lo spagnolo numero 4 del tabellone vince con un netto 6-2, 6-1, 7-5. Prossimo avversario di Alcaraz è Brooksby che ha superato in tre set il croato Coric. Successo invece per il connazionale Cilic, 6-3, 7-6, 6-3 su Ramos: ora per il vincitore dell’edizione 2014 degli Us Open c’è Evans. Accede poi al terzo turno anche il russo Rublev, facile vincitore in tre set (6-3, 6-0, 6-4) sul coreano Kwon.

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue la corsa della testa di serie numero 1 Iga Swiatek. La polacca non ha problemi contro l’americana Sloane Stephens, vincitrice a New York nel 2017 ma ora in grande crisi di risultati: 6-3, 6-3 per la Swiatek che vola al terzo turno dove affronterà l’americana Davis. Ok anche Vika Azarenka nel 6-2, 6-3 all’ucraina Kostyuk, e sorride anche l’americana Pegula (testa di serie numero 8) contro la Sasnovich con un doppio 6-4. Saluta invece il torneo la Badosa, quarta favorita del tabellone femminile, sorpresa 6-7, 6-1, 6-4 dalla croata Martic. Sorride infine l’altra spagnola Muguruza 6-0, 6-4 alla Fruhvirtova.