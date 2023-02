Tennis: Sinner vince il torneo di Montpellier, battuto l'americano Cressy

TENNIS

L'azzurro conquista così il suo settimo torneo Atp in carriera

© afp È arrivato il settimo titolo Atp per Jannik Sinner, vittorioso nella finale a Montpellier 250 contro il franco-statunitense Maxime Cressy: l’altoatesino ha chiuso 7-6(3), 6-3 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Un primo set equilibratissimo, con Jannik perfetto al tie-break, e poi dominante nel secondo. Sinner raggiunge Berrettini per numero di trofei vinti (sesto successo nei tornei 250) e sale anche al quattordicesimo posto nel ranking Atp.

Nei primi game del primo set il “serve and volley” dello statunitense è estremamente preciso ed efficace. Soltanto nel primo gioco di partita Sinner riesce a sfiorare il break (due doppi falli consecutivi dell’avversario), e rischia tantissimo nel quarto, annullando tre palle break sul 40-0 per Cressy. Con il passare dei game Maxime è sempre più micidiale al servizio, soprattutto nel game del 6-5, dove tiene a zero l’italiano. Sinner rimane nel set con il 6-6, e al tie-break segna quattro punti consecutivi, decisivi nell’economia del primo set. Jannik è eccezionale in risposta e si porta a casa il primo set 7-6(3).

Cressy inizia il secondo set più in sordina rispetto al precedente, anche per via di un problema continuo alle dita. Sinner non ne approfitta, commettendo svariati errori evitabili in risposta. Jannik inizia a far funzionare meglio il servizio e il rovescio, con due set consecutivi vinti tenendo a zero l’avversario sul punteggio di 3-3. Il punto di svolta arriva nell’ottavo game: Sinner è perfetto nelle risposte e riesce a registrare il primo break della partita, indirizzando il match dalla sua parte sul 5-3. Nel game finale Cressy lotta fino in fondo, ma vince Sinner, che raggiunge Matteo Berrettini per numero di trofei vinti nel circuito Atp. L’altoatesino sale anche al 14° posto del Ranking.