Tennis, Sinner: "Una cosa grande, è per tutti gli italiani"

COPPA DAVIS

Il numero uno del tennis azzurro esulta dopo il trionfo in Coppa Davis: "

Coppa Davis, il film della finale Italia-Australia



































































© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande". Così Jannik Sinner, ancora sul campo dopo la vittoria della Coppa Davis, prima della premiazione. "In questa stagione abbiamo sofferto - ha detto il tennista azzurro - ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima".

"È una vittoria particolare e speciale - ha continuato il numero uno azzurro - Sapevamo di avere un ottimo gruppo già da un paio d'anni ormai, siamo riusciti a mettere insieme i pezzi, poi c'è anche Matteo (Berrettini, ndr) che è venuto qui e ci ha sostenuto. Siamo contenti di alzare questa coppa. Ringrazio tutti gli italiani e tutto il pubblico che ci ha creduto anche quando le cose andavano male - ha aggiunto - Io ho portato tanta energia da Torino e abbiamo fatto ancora più gruppo, abbiamo sofferto già da Bologna ma siamo rimasti lì, ieri eravamo a un punto dall'esser fuori ma ora possiamo alzare la coppa".

VOLANDRI: "SONO SUPER ORGOGLIOSO, NON HO PAROLE"

"Ora possiamo essere felici e festeggiare, questo progetto è partito da lontanissimo, abbiamo affrontato un miliardo di difficoltà ma siamo stati vicini. Ho sempre avuto il supporto di questi ragazzi, anche di Berrettini, da quando è arrivato abbiamo ancora fatto di più famiglia. Sono super orgoglioso, non ho parole". Lo ha detto il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, dopo il trionfo dell'Italia nella finale di Coppa Davis contro l'Australia.

BERRETTINI: "EMOZIONE PAZZESCA, HO ANCORA I BRIVIDI"

"Se si soffre più fuori che in campo? Nettamente di più, stavo per smontare la panchina. Questo è un gruppo fantastico, che ha regalato emozioni, mi sarebbe piaciuto essere in campo ma va bene così. Siamo una squadra, sono venuto per questo, è un'emozione pazzesca ho ancora i brividi".

SONEGO: "GRUPPO MAGNIFICO"

"Siamo contenti, ci siamo meritati questa vittoria e questa coppa. Jannik ci ha dato una grande mano quest'anno, è stato bello condividere questi momenti e anche avere Matteo (Berrettini, ndr) dietro, è stato fondamentale per darci coraggio e forza. Questo è un gruppo magnifico e sono contento di farne parte".

MUSETTI: "SPERO SIA LA PRIMA DI TANTE"

"Abbiamo un gruppo che sicuramente ha delle basi per il futuro, spero che sia la prima di tante. È una emozione indescrivibile, forse è la miglior vittoria in carriera in termini di gioia. È il modo migliore per chiudere una stagione un po' difficile. La forza di questo gruppo è stata l'unione, si dice che l'unione fa la forza e ne abbiamo avuto la conferma. È un sogno che si avvera".



