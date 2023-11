Tennis, Sinner: "Giocato un gran doppio, ora possiamo vincere la Coppa Davis"

© Getty Images

Jannik Sinner si gode il suo momento d'oro dopo il trionfo dell'Italia nella semifinale di Coppa Davis: "Oggi è stata una giornata lunga e intensa - le parole del fuoriclasse azzurro a Sky Sport -. Ho provato a fare il mio massimo contro Nole, ci ho sempre creduto. Siamo stati a un punto dall'eliminazione, ma ora siamo qui e possiamo vincere la Coppa Davis. Tutta la squadra e tutto il tifo mi ha sostenuto, poi il doppio è stato fondamentale. Ci siamo mossi molto bene, abbiamo fatto un grande doppio, non era semplice per me ma Lorenzo (Sonego, ndr) mi ha aiutato a tenere alta l'energia".