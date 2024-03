Tennis, Sinner non sbaglia più un colpo: Kokkinakis dura un set

INDIAN WELLS

Jannik fatica nel primo set e chiude 6-0 il secondo: sedicesima vittoria consecutiva

© Getty Images Quarantacinque minuti per giocare i primi sette game e solo ventisette per chiudere il secondo set e la sfida. Jannik Sinner fatica contro il servizio di Kokkinakis nel suo debutto a Indian Wells, ma dopo una prima fase complessa legge il gioco dell'avversario e cambia il suo approccio, uscendone vincitore (sedicesimo successo di fila). L'australiano si spegne e cede col punteggio di 6-3, 6-0 dopo solo 1h21' di gioco: ora Jannik aspetta Struff (25) o Coric nel terzo turno.

Jannik Sinner si conferma inarrestabile in questo avvio di stagione, dimostrando anche di sapersi adattare alla situazione e alle difficoltà che presenta l'avversario. La 13a vittoria in altrettanti match giocati nel 2024 arriva con una prova di rara intelligenza contro Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli Indian Wells Masters, che vedono l'azzurro trionfare col punteggio di 6-3, 6-0 dopo 1h21' di gioco. Il primo set sembra un incubo per Sinner, che non riesce a trovare la quadratura del cerchio contro l'efficace servizio dell'australiano. Kokkinakis risponde colpo su colpo e tiene Jannik sul 2-2, con un dato di 7/8 sulle prime di servizio. L'altoatesino annulla una prima palla break e si porta sul 4-3 ai vantaggi, con sette game giocati in 45' complessivi.

Da qui in poi ha inizio un'altra partita, perché Sinner legge benissimo la partita e trova il modo per comandare gli scambi: arretrare la sua posizione in risposta, portandosi quattro-cinque metri più vicino al fondo del campo. Una mossa che regala il primo break (5-3) e la vittoria nel primo set dopo 54', col punteggio di 6-3 e un punto decisivo in serve and volley. Ci si aspetterebbe la reazione di Kokkinakis, che invece crolla mentalmente e fisicamente, patendo forse il match in più giocato nei giorni scorsi: con dodici punti di fila Sinner vola subito sul 3-0 in un secondo set "espresso", che lo vede dominare ogni scambio e giocata. L'australiano ha un moto d'orgoglio nel gioco seguente, ma lo perde e affonda definitivamente: Sinner vince 6-0, chiudendo il secondo set dopo 27' e il match dopo 1h21' di gioco. Ora per lui, nel terzo turno del Bnp Paribas Open, il vincitore del match notturno tra Struff (25) e Coric.