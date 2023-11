Tennis, Sinner: "Settimana speciale: grazie tifosi italiani, ora la Davis!"

TENNIS

L'azzurro il giorno dopo la sconfitta in finale con Djokovic alle ATP Finals di Torino: "Atmosfera incredibile"

Sinner ha poi voluto rilanciare e dare appuntamento a tutti alla fase finale della Coppa Davis, l'appuntamento che chiude la stagione tennistica e che giovedì vedrà l'Italia impegnata nel quarto di finale contro l'Olanda: "Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis". Insieme al 22enne di San Candido prenderanno parte al torneo anche Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli. In caso di successo azzurro l'incrocio in semifinale potrebbe essere proprio con la Serbia di Djokovic.

IL MESSAGGIO