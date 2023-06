Tennis, Roland Garros: Zverev vola in semifinale

ROLAND GARROS

Il tedesco batte in quattro set Etcheverry: ora attende uno tra Rune e Ruud. Nel femminile, Swiatek elimina Gauff

© Getty Images Alexander Zverev vola in semifinale al Roland Garros. Sulla terra rossa francese, il tedesco supera l'argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 6-4: adesso attende il vincitore dell'ultimo quarto, uno tra Casper Ruud ed Holger Rune. Nel tabellone femminile, Iga Swiatek batte 6-4, 6-2 Cori Gauff come nella scorsa finale ed è tra le migliori quattro: sfiderà la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che elimina Ons Jabeur.

TABELLONE MASCHILE

Nonostante qualche sbavatura, Alexander Zverev vola in semifinale al Roland Garros piegando una delle sorprese del torneo: Tomas Martin Etcheverry. Contro l'argentino, il tedesco si impone 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 in quasi tre ore e mezza di gioco, ma le occasioni in cui il sudamericano crea problemi al numero 27 al mondo non sono poche. Zverev, infatti, deve annullare tre palle break nel corso del primo set vinto 6-4 grazie ai tre game consecutivi conquistati tra il 2-3 e il 5-3, mentre nel secondo Etcheverry strappa addirittura per due volte di fila il servizio, chiudendo poi sul 6-4.

E, nel terzo parziale, il tedesco deve addirittura rimontare, ma lo fa alla grande passando dallo 0-2 al 5-2 che, puntualmente, diventa 6-3, con l'argentino che annulla tre set point prima di capitolare. Nell'ultimo, invece, il game decisivo è il settimo: Zverev passa nuovamente dal 2-3 al 5-3 e, al momento di servire per il match, non sbaglia, centrando la semifinale.

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna rivincita, nessun colpo di scena: il rematch della finale del 2022 del Roland Garros va nuovamente a Iga Swiatek, che travolge in due set Cori Gauff. La polacca batte 6-4, 6-2 l'americana liquidando in un'ora e mezza di gioco la sesta della classifica Wta, che ha qualche rimpianto considerando il servizio perso proprio sul 6-4 del primo set e le tre palle break fallite sull'1-1 che avrebbero potuto regalare un epilogo diverso al secondo parziale. Swiatek va così in semifinale e sfiderà la rivelazione del torneo: Beatriz Haddad Maia, che a sorpresa rimonta Ons Jabeur. La tunisina si impone 6-3 nel primo parziale, ma la brasiliana pareggia i conti al tie-break (7-5) per poi dominare il terzo 6-1. In palio, la finalissima contro Muchova o Sabalenka: Swiatek resta in corsa per il secondo trionfo di fila sulla terra rossa francese.