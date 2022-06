Tennis, Roland Garros: Zverev ko per infortunio, Nadal in finale

A PARIGI

Il tedesco, sotto di un set dopo aver perso il primo 10-8 al tie break, si fa male alla caviglia ed è costretto a ritirarsi sul 6-6 al secondo

Rafael Nadal giocherà la finale per conquistare il suo 14° Roland Garros in carriera. Lo spagnolo vince la semifinale contro Alexander Zverev, approfittando del ritiro del tedesco. Il maiorchino si aggiudica il primo set con un combattutissimo 10-8 al tie break dopo aver salvato sette set point e rimane aggrappato nel secondo fino a fare il punto del 6-6, quando l’avversario appoggia male la caviglia ed è costretto al forfait per infortunio. Tennis, Zverev ko: fuori dal campo in sedia a rotelle

















Vittoria senza sorriso per Rafael Nadal nella semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo lotta come un leone contro Alexander Zverev e passa il turno grazie all’infortunio del tedesco, che si fa male alla caviglia nel momento in cui il maiorchino realizza il punto del 6-6 nel secondo set, dopo aver conquistato il primo con un incredibile 10-8 al tie break. Domenica giocherà quindi per sollevare il suo titolo numero 14 al Roland Garros, che sarebbe il 22° Slam in carriera. Partita combattuta e ricca di ribaltamenti di fronte fin dall’inizio. Zverev prende il break in apertura ed è ingiocabile per la prima mezz’ora, prima di incepparsi al servizio sul 4-3 e concedere il proprio turno di battuta. Nadal si difende sempre da campione e approfitta dei momenti in cui il livello dell’avversario cala per rimanere in partita, annullando tre set point sul proprio servizio nel decimo game. Il primo set arriva quindi al tie break, dove Zverev va avanti fino al 6-2 e serve per il set. Nadal non crolla mai, annulla quattro set point (uno con un clamoroso passante incrociato in recupero) e ribalta l’incontro, fino a vincere 10-8 il primo parziale. Nel secondo nessuno dei due riesce a dare continuità al servizio. Nadal ottiene subito il break, Zverev risponde e conduce fino a portarsi anche sul 5-3. Ancora una volta però il tedesco perde fiducia sul più bello e permette a Rafa di rientrare fino al 5-5. Proprio nel momento in cui Nadal realizza il punto del 6-6, che porta al secondo tie break dell’incontro, Zverev punta in maniera innaturale il piede sul terreno e si procura un infortunio alla caviglia che pare grave. Il tedesco esce quindi in lacrime e in stampelle dal Philippe Chatrier, dopo una battaglia di tre ore per soli due set (incompleti). Nadal passa in finale, dove giocherà da favorito, ma di certo non può festeggiare più di tanto il successo, per il modo in cui è arrivato.

"E' dura e triste per lui, stava giocando un torneo incredibile. So quanto sta lottando per vincere uno Slam. E' stato davvero sfortunato ma ne vincerà non uno, ma ben più di uno, Gli auguro il meglio. E' stata una partita durissima, più di tre ore e non abbiamo finito neanche il secondo set. Zverev mostra un tennis di alta qualità, come tutti sanno essere in finale a Parigi ancora una volta è un sogno, ma allo stesso tempo mi dispiace finire così questa partita. Sono stato con lui nella stanzetta prima che tornasse in campo e l'ho visto piangere. E' un momento duro. Voglio solo augurargli il meglio", ha commentato Nadal.