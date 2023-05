Tennis, Roland Garros: Vavassori e Zeppieri al secondo turno, out Bronzetti

ROLAND GARROS

Maratone vincenti per i due azzurri, che superano Kecmanovic (31) e Bublik al quinto set. Il romano sfiderà Ruud, il piemontese un qualificato. Out l'azzurra contro Jabeur

© ansa Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia nel Roland Garros, che sta completando il tabellone del secondo turno. Nel torneo maschile avanzano Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, che vincono le maratone contro Kecmanovic (che si arrende dopo 5h10') e Bublik. Il romano sfiderà Ruud (4), mentre il piemontese affronterà il qualificato Olivieri. Out Lucia Bronzetti, che non può nulla contro Jabeur (7): punteggio di 6-4, 6-1 per la tunisina. Avanza invece Jasmine Paolini, che batte Cirstea in tre set (5-7, 6-2, 2-6).

TABELLONE MASCHILE

Servono due maratone ai tennisti italiani per avanzare e portare a sette i qualificati al secondo turno nel tabellone maschile del Roland Garros. Giulio Zeppieri ha bisogno di 3h17' per sconfiggere il kazako Bublik (6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5). Dopo aver vinto il primo set con un nettissimo 6-0, il romano perde i riferimento e sembra crollare sotto la reazione dell'avversario, che ribalta l'inerzia della partita con un doppio 6-4. Match finito? Neanche per sogno, perchè Zeppieri rientra in gioco col 6-3 del quarto parziale e porta l'avversario al quinto. Qui arriva un set combattuto, che si chiude col 7-5 dell'azzurro. Giulio ora sfiderà Caser Ruud (4), vincitore su Elias Ymer.

Nell'altra sfida di giornata, invece, Andrea Vavassori elimina la testa di serie numero 31 Kecmanovic dopo una sfida interminabile, che si chiude solo dopo 5h10' di gioco e un triplo tiebreak nei tre set vinti dal torinese. Anche qui l'inizio è shock: il serbo vince 7-5 nel primo set e domina il secondo col punteggio di 6-2. La reazione di Vavassori è però perentoria e l'azzurro ravviva la sfida vincendo il tiebreak del terzo set sul 10-8. Il 7-6 viene ripetuto nei successivi due parziali, dove regna l'equilibrio e si arriva sempre allo spareggio decisivo: 7-3 nel quarto e 11-9 nel quinto per eliminare Kecmanovic e regalarsi il sogno del terzo turno. Di fronte, infatti, ci sarà il qualificato Genaro Alberto Olivieri, a sua volta reduce dai cinque set contro Perricard.

TABELLONE FEMMINILE

Mesta eliminazione invece per Lucia Bronzetti, che non va ad aumentare il contingente femminile al secondo turno (Errani, Giorgi, Cocciaretto). Di fronte all'azzurra c'era un ostacolo davvero completo, un'atleta forte e completa come la tunisina Ons Jabeur (7), che la elimina in due set (6-4, 6-1). Combattuto solo il primo, con le risposte della riminese e il 6-4 finale. Nel secondo invece non c'è storia e la nordafricana può chiudere rapidamente sul 6-2.

Bene invece Jasmine Paolini. Contro Sorana Cirstea, l'azzurra parte bene e si aggiudica il primo set 7-5, poi cala un po' e perde la seconda frazione 6-2. Nel terzo set la numero 57 Wta infine riprende in mano il gioco e riesce a spuntarla con un secco 6-2 conquistando il pass per il secondo turno.