Tennis, Roland Garros: clamorosa eliminazione per Medvedev, avanza Ruud

Il russo viene sconfitto al quinto set dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 172 al mondo, dopo una maratona di 4h15'. Tutto ok per il norvegese, che sfiderà Zeppieri

© Getty Images Dalla vittoria degli Internazionali d'Italia all'eliminazione nel primo turno del Roland Garros: Daniil Medvedev vive un pomeriggio da incubo e saluta subito gli Open di Francia, perdendo in 4h15' contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 172 al mondo (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4). Tutto regolare invece per Casper Ruud, che batte in tre set Elias Ymer (6-4, 6-3, 6-2) e sfiderà Zeppieri. Avanti anche Zverev, Nishioka e Paul.

TABELLONE MASCHILE

Dal sogno italiano all'incubo francese, dalla vittoria negli Internazionali d'Italia alla mesta eliminazione al primo turno al Roland Garros. Daniil Medvedev vive un pomeriggio da incubo e saluta subito lo slam sulla terra rossa, soffrendo sin dall'inizio contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che lo regola in cinque set dopo 4h15' di gioco (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4). Il numero 172 al mondo, che vanta nel suo palmares solo l'Atp Chile del 2020 e uno Junior Us Open vinto cinque anni fa contro Musetti, elimina così la testa di serie numero due del seed. Medvedev è irriconoscibile sin dalle primissime battute della sfida, su un terreno più veloce di quello italiano, e perde il primo set al tiebreak (7-5). Il russo combatte coi suoi demoni e reagisce d'orgoglio, vincendo due parziali consecutivi. Nel finale però è caos per il russo, che s'innervosisce e litiga col pubblico: il brasiliano vince il quarto set (6-3) e si porta avanti anche nel quinto, vedendosi annullare un primo potenziale match point. Medvedev però crolla definitivamente sul 6-4 e saluta il Roland Garros.

Avanza con relativa tranquillità invece Casper Ruud, che ora sfiderà Zeppieri: il norvegese, testa di serie numero 4, elimina agevolmente Elias Ymer in tre set (6-4, 6-3, 6-2). Passo avanti anche per Alexander Zverev (22), che sconfigge Harris col punteggio di 7-6 (8-6), 7-6 (7-0), 6-1. Giocheranno il secondo turno anche Nishioka (27) e Paul (16), vincitori su JJ Wolf (1-6, 3-6, 6-4, 6-3, 6-3) e lo svizzero Stricker (6-3, 6-2, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Avanza agevolmente la vincitrice degli Internazionali d'Italia: Elena Rybakina (4) regola in due set la ceca Fruhvirtova col punteggio di 6-4, 6-2. Qualche fatica in più per Coco Gauff, che perde il primo set contro la spagnola Masarova (6-3) e vince 6-1 e 6-2 i due parziali seguenti, passando il turno. Avanza anche Krejcikova (13), mentre vengono eliminate Bouzkova (31) e l'ucraina Kalinina (25): la finalista del Foro Italico viene regolata in due set dalla francese Diana Parry (6-2, 6-3). Avanti anche Ons Jabeur (7), che ha regolato Bronzetti.