Tennis, Roland Garros: Nadal e Federer agli ottavi, i big non deludono

31/05/2019

Roger Federer c'è, e la terra rossa di Parigi lo dimostra ancora una volta a tutti coloro che ritengono la sua leggenda sul punto di appassire. Con le 38 candeline ormai dietro l'angolo (saranno poste sulla torta il prossimo agosto), King Roger si prende infatti gli ottavi di finale del Roland Garros, un'impresa che non riusciva a un tennista della sua età dal 1972 (all'epoca fu Nicola Pietrangeli). E a cadere sotto i colpi della racchetta elvetica è stavolta Casper Ruud, reduce dalla vittoria su Matteo Berrettini e che quando Federer entrò nel circuito Atp ancora era nella pancia di sua madre. Una battaglia generazionale, dunque, che ancora una volta vede il maestro prevalere sull'aspirante allievo. Che pure riesce comunque a dire la sua. Ruud inizia il match facendo immediatamente capire di volersela giocare alla pari e si prende il primo game. Federer però risponde come meglio non potrebbe, riportandosi sull'1-1 senza concedere nemmeno un punto al suo avversario. Ruud però si riporta avanti, e il 2-2 di Federer è anche piuttosto fortunoso (ad aiutarlo c'è il nastro). Il norvegese quindi si prende il 3-2 con un gran dritto a rientrare, ma il suo grande primo set di fatto termina qui: Federer pareggia di nuovo, sfrutta un dritto fuori misura del suo avversario e si prende il break, annulla il contro-break di Ruud e si prende il 5-3. Nono game molto vibrante, con lo svizzero che vanifica il primo set point sparando a rete ma non sbaglia il terzo tentativo, portandosi a casa il 6-3 contro un Ruud davvero coriaceo. Nel secondo set quindi Federer punta a sbrigare molto più in fretta la questione: reagisce infatti al veloce 30-0 di Ruud e si va a prendere il game.



Da qui inizia una vera e propria sinfonia: il 2-0 arriva con il break, il 3-0 con un game senza storia per lo scandinavo (che lo chiude senza punti), il 4-0 con un doppio break che non lascia scampo a Ruud. Doppio fallo e successivo ace per il 5-0, quindi il norvegese reagisce e si va a prendere il sesto game anche grazie a uno spettacolare rovescio sul lungolinea. Il set però è ai titoli di coda e Federer se lo prende rispondendo al break point del suo avversario con l'ace e poi con un dritto incrociato a segno. Se qualcuno pensa che a questo punto per il fuoriclasse di Basilea la giornata sia in discesa, però, si sbaglia di grosso: il terzo set infatti è un'autentica maratona. Ruud infatti sfrutta il turno di battuta e si porta sull'1-0, che diventa 2-0 dopo un break su cui Federer liscia il rovescio. Un avvio poderoso, che certo non fa piacere a King Roger, che infatti si prende il contro-break e si riporta quindi sul 2-2. Ruud capisce che questo può essere il suo set, ma non riesce a seminare il blasonato avversario: è infatti lui a far segnare il punto numero 3, 4 e 5, subendo però sempre il pareggio. Federer però manda largo un rovescio nel nono game, e lo scandinavo spera: 6-5. Difficile però abbattere uno come il campionissimo di Basilea, che infatti inchioda il giovane rivale con l'ace e poi dopo un fitto scambio che alla fine lo premia. E si va al tie-break. Qui è Federer a tentare la fuga sul 3-1, ma Ruud continua a farlo correre e si riporta sul 3-3. Il fiato comincia a farsi corto per lo svizzero, che regala il 5-4 al suo avversario mandando il rovescio in rete e scomponendosi in una difficile difesa. Quindi non riesce a concretizzare due match point, ma quando Ruud ha il suo anche lui sbaglia. Si continua a giocare punto su punto fino al decisivo doppio fallo di Ruud: è 9-8 per Federer, che chiude con uno smash da campione. E certamente in questo Roland Garros non ha alcuna intenzione di fermarsi.