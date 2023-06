Tennis, Roland Garros: Djokovic rimonta Khachanov e vola in semifinale

ROLAND GARROS

Il serbo va sotto di un set, poi ribalta l’incontro 3-1 con il punteggio di 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4

© Getty Images Novak Djokovic vola in semifinale del Roland Garros. Il serbo batte Khachanov in rimonta per 3-1 con il punteggio di 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4 in tre ore e quarantatré minuti. Partenza in salita per il numero 3 al mondo, che soffre la costanza del russo. Nole rimette in piedi l’incontro dominando il tie-break del secondo parziale, andando poi a vincere agilmente. “Djoker” attende ora il suo prossimo avversario dalla sfida tra Alcaraz e Tsitsipas.

TABELLONE MASCHILE

Vince in rimonta Novak Djokovic e si prende la semifinale del Roland Garros 2023. Il serbo batte Karen Khachanov 3-1, con il punteggio di 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4 in tre ore e quarantatré minuti di gioco. Il match inizia in salita per Nole, che fatica a tenere il ritmo e l’intensità del suo avversario. Il russo nel primo set sbaglia pochissimo, rubando il servizio a Djoker per andare sul 3-2. Verso la fine del parziale Khachanov rischia addirittura un secondo break, difeso però dal serbo. Il russo deve solo rimandare l’appuntamento con il set point realizzato, che arriva nel gioco successivo. La seconda partita è già più equilibrata: Djokovic alza leggermente il livello dei suoi colpi, soprattutto con i dritti lungolinea sulla risposta del russo (sbagliati spesso nel set precedente). I due arrivano al tie-break, in cui il numero 3 al mondo mette in campo i suoi colpi migliori: 7-0 secco e parità ristabilita, sull’1-1. Nel terzo set Karen crolla, non riuscendo più a mantenere quella costanza e quell’intensità dimostrata nel primo parziale. Nole ne approfitta togliendo subito il servizio all’avversario, e ripetendosi per il 5-2, andando poi a chiudere in battuta per il 6-2 che vale il 2-1. Anche nell’ultimo set Djokovic sembra aver in mano la partita, con un break immediato sul punteggio di 1-1. Khachanov non demorde, dopo aver sfiorato il pareggio immediato (due palle break annullate da Djoker), riesce a rubare il servizio al suo avversario per il 4-4. Reazione fulminea del numero 3 del ranking Atp, che si riprende subito il break e va poi a chiudere 6-4, per il 3-1 finale. Vince Djokovic e va in semifinale, eliminato Khachanov.

TABELLONE FEMMINILE

Aryna Sabalenka vola in semifinale nel tabellone femminile del Roland Garros. L’atleta bielorussa regola 2-0 Elina Svitolina, con un doppio 6-4 in un’ora e trentotto minuti. Un primo set piuttosto equilibrato, in cui la numero 2 al mondo ruba il servizio all’avversaria solamente sul 4-4, andando poi a chiudere con il primo 6-4. Nel secondo parziale l’ucraina va avanti 2-0 con un ottimo break, recuperato però immediatamente da Aryna, che vince quattro giochi consecutivi e vola termina con lo stesso punteggio del primo set. Sabalenka trova in semifinale Karolina Muchova, che supera sempre con il punteggio di 2-0 (7-5, 6-2) la russa Pavlyuchenkova. La numero 43 del ranking Wta fatica nel primo set, riuscendo ad indirizzare il parziale soltanto sul 5-5. Nella seconda partita la russa crolla, concedendo due break all’avversaria, che chiude con un comodo 6-2.

