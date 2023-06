Roland Garros: Ruud ai quarti senza problemi, Rune soffre ma batte Cerundolo

roland garros

© Getty Images Casper Ruud e Holger Rune centrano i quarti del Roland Garros e si sfideranno per un posto in semifinale. Sulla terra rossa francese, il norvegese travolge 7-6(3), 7-5, 7-5 il cileno Nicolas Jarry, mentre al danese servono cinque set per superare 7-6(3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6(7) l'argentino Francisco Cerundolo. Nel tabellone femminile, non sbagliano Jabeur e Gauff, che eliminano rispettivamente Pera (6-3, 6-1) e Schmiedlova (7-5, 6-2).

TABELLONE MASCHILE

Casper Ruud centra senza problemi i quarti di finale del Roland Garros grazie al successo in tre parziali su Nicolas Jarry. Il primo set è decisamente combattuto, col cileno che risponde colpo su colpo alle giocate di potenza del norvegese, che chiude il tie-break sul 7-3. Nel secondo, invece, ecco la reazione del sudamericano, specialista di questa superficie: sale sul 4-1, ma la reazione di Ruud è veemente: aggancio sul 5-5, sorpasso e perentoria vittoria del set col punteggio di 7-5, risultato replicato anche nell'ultimo set.

Ad affrontare Ruud sarà Holger Rune in un derby tutto scandinavo tra il norvegese ed il danese che, però, fatica e non poco per eliminare Francisco Cerundolo. Serve infatti il super tie-break (10-7) del quinto set, dopo primo già vinto 7-3. L'argentino, però, risponde per due volte al vantaggio del numero 6 al mondo con il 6-3 del secondo set e il 6-1 del quarto, riuscendo anche a trovare il break su Rune, che fallisce al momento di servire per il match. Si rivela però decisivo il 10-7 che regala la qualificazione al norvegese, che però arriverà sicuramente al match meno riposato di Ruud viste le oltre 4 ore di gioco. In palio, un posto in semifinale.

TABELLONE FEMMINILE

Avanza senza troppi patemi d’animo Ons Jabeur, testa di serie numero 7 che elimina Bernarda Pera, tennista statunitense che aveva interrotto la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La tunisina, finalista dello scorso Wimbledon, si sbarazza agevolmente della sua avversaria e vince in due set. Il punteggio di 6-3, 6-1 è indicativo di un match senza storia, chiuso in 1h03’ di gioco, che vale i quarti. La sfidante di Jabeur sarà la brasiliana Beatriz Haddad Maia (14), che fatica più del previsto contro la sorprendente spagnola Sorribes Tormo. L’iberica, che aveva approfittato del ritiro di Rybakina per volare agli ottavi, vince il primo set al tie-break col punteggio di 7-3 e sembra partire fortissimo anche nel secondo. La reazione della brasiliana è veemente, con la vittoria per 6-3 e lo scatto nel terzo set, vedendosi annullare più volte il match point. Alla fine è Haddad Maia a prevalere, chiudendo sul 7-5 e vincendo in tre set (6-7, 6-3, 7-5).

Obiettivo centrato anche per Coco Gauff: netto il 7-5, 6-2 con il quale l'americana si libera di Anna Karolina Schmiedlova, centesima al mondo. La numero 6, dopo aver vinto il primo parziale, mette il pilota automatico e travolge la slovacca, che non riesce a contrastare la statunitense, che andrà ora a caccia di un'altra impresa per centrare la seconda finale consecutiva al Roland Garros.