Tennis, Roland Garros: Caruso da urlo, vola al terzo turno! Simon dominato

30/05/2019

L'elogio della normalità, la vittoria della costanza. Salvatore Caruso, dopo quello di Jaume Munar, fa un altro scalpo. E che scalpo. Perché il 34enne Gilles Simon sarà anche in calo, ma è stato numero 6 del mondo, e si è presentato a Parigi come 26esimo del seeding. Una vittoria resa ancora più importante dal tifo incessante che il pubblico francese ha riservato all'idolo di casa, non senza applaudire le giocate del siciliano. Sempre ponderate, mai tendenti a un rischio inutile. Caruso concede poco allo spettacolo, ma quando lo fa si prende la scena. I primi minuti del match raccontano tutta la partita: tanti colpi (se ne contano 33 già in un 15 del secondo game) e la sfida diventa una gara a chi sbaglia di meno, perché trovare vincenti sul rosso dopo così tanti scambi diventa complicato. Per fortuna di Caruso, è quasi sempre Simon a sbagliare, soprattutto con il dritto. Il francese allora decide di uscire dai binari della monotonia e tanta qualche colpo diverso: Caruso risponde con una smorzata fantastica e un lob che prende la riga, dimostrando che oltre alla solidità ha anche qualità. L'azzurro muove molto bene la palla in attacco e va a un passo dal 6-0 che Simon ha subito solo 20 volte in carriera. Il francese si "salva" con tre punti consecutivi, prima di cedere per 6-1. Caruso domina anche il secondo parziale, rischiando solo di subire il break al primo turno di battuta. Poi, strappa ancora il servizio all'avversario e lo lascia a zero nel game successivo: il 4-0 gli apre la strada per il doppio vantaggio, il set termina poi 6-2. Più combattuto il terzo, con Simon che ottiene il break al quinto tentativo e va sul 3-0. Caruso è molto bravo a riprendere il match e sul 4-4 strappa la battuta all'avversario. Può servire dunque per il match: evidentemente gli trema il braccio, perché si fa recuperare un 40-0 fino a rischiare di regalare il break a Simon. Il transalpino manda largo l'ultimo colpo e Caruso può esultare: "Non è vero", dice al suo coach. La favola è invece più vera che mai. E proseguirà in un teatro da sogno: sul Centrale, a Parigi, contro Novak Djokovic, visto che il serbo ha battuto senza problemi Henri Laaksonen. Il lieto fine, per Caruso, c'è già: per la prima volta è al terzo turno di uno Slam, e ha già conquistato il best ranking personale. Dopo il torneo sarà molto più vicino alla top 100.



I BIG DEI TABELLONI

Dominik Thiem batte in quattro set il kazako Alexander Bublik: 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 il punteggio per il numero 4 del mondo, che affronterà al terzo turno Pablo Cuevas. Nel derby argentino, Diego Schwartzman perde contro Leonardo Mayer (4-6 6-3 6-4 7-5) nella prosecuzione del match interrotto mercoledì. Nel tabellone femminile, Naomi Osaka si impone in una battaglia di quasi tre ore contro Viktoria Azarenka: la numero 1 del mondo vince 4-6 7-5 6-3 e affronterà al terzo turno la ceca Katerina Siniakova. Avrebbe dovuto giocare anche la nuova stellina del tennis femminile, Bianca Andreescu, che però si è ritirata per infortunio 24 ore prima della partita. Quello della canadese è il terzo forfait eccellente, dopo quello di Kiki Bertens e Angelique Kerber (che però aveva completato il match di primo turno). Sofia Kenin, che aveva battuto Giulia Gatto-Monticone, avanza dunque senza giocare.