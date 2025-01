Tennis, Pietrangeli: "Sinner oggi è imbattibile, ma ora esagera..."

"I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando...". Nicola Pietrangeli scherza commentando il terzo slam vinto da Sinner, superando così il record italiano (due) che l'ex campione azzurro aveva stabilito vincendo nel 1959 e 1960 il Roland Garros. "Ad ogni modo si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori - ha proseguito all'Ansa - Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l'abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci, è incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico perché avevo dato che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c'è trippa per gatti".