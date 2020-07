Tennis, niente Us Open per Fognini: "Obiettivo terra rossa"

TENNIS

Fabio Fognini non parteciperà agli Us Open (31 agosto-13 settembre), il tennista azzurro deve ancora ritrovare la condizione migliore dopo l'operazione di fine maggio ad entrambe le caviglie. Lo ha annunciato Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis e coach del ligure: "L’obiettivo è metterlo in condizione di competere nei primi tornei sulla terra battuta sperando si possa giocare a Madrid, Roma e Parigi".

Il circuito ATP riprenderà ad agosto, il primo Slam sarà proprio quello americano ma Fognini non ci sarà: "Domenica prossima scadranno i 40 giorni dell’operazione che Fabio ha sostenuto a entrambe le caviglie. Da lunedì ricominceremo ad allenarlo con tutte le attenzioni. Non ci sono i tempi per gli Us Open, in Europa ti muovi con più libertà mentre è complicato viaggiare negli States" ha detto Barazzutti a Federtennis.