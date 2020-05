Tennis, Fognini si opera alle caviglie: "Dopo il riposo ho di nuovo problemi"

Fabio Fognini ha deciso di operarsi ad entrambe le caviglie, dopo l'ennesima visita specialistica ed essersi consultato con il suo team. È stato lo stesso tennista azzurro ad annunciarlo via Twitter. "Da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra. E' un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha iniziato a farmi tribolare. Dopo più di due mesi di stop per il lockdown ho ripreso ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo si sono ripresentati... Non vedo l'ora di tornare a giocare".