Tennis: Nadal torna in campo per la prima volta dopo la quarantena

La ripresa dei tornei è ancora lontana (non se ne parla almeno fino all'1 agosto), ma da oggi Rafa Nadal muove i primi passi. L'ex numero 1 al mondo è infatti tornato in campo nella sua Academy a Maiorca per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. "Sono finalmente tornato in campo. Felice di essere tornato ai miei allenamenti e più felice che i bambini siano in grado di allenarsi di nuovo alla Rafa Nadal Academy. Questa è la cosa più importante" ha detto il campione spagnolo in un video.