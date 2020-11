Tennis, Nadal si confessa: " Paura  del Covid? Non per me. Sono ancora abbastanza giovane"

TENNIS

"Io sono una persona normale. Con le mie incertezze, le mie paure". Il fuoriclasse spagnolo Rafa Nadal si racconta in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera' "Paura di perdere, mai. Però penso sempre di poter perdere. Lo penso tutti i giorni, contro qualsiasi avversario. E questo mi aiuta moltissimo", spiega il 20 vincitore del Grande Slam, che confessa: "Ho paura della malattia. Ho paura per le persone cui voglio bene. Paura anche del Covid? Non per me. Sono ancora abbastanza giovane, il fisico ancora risponde. Però, se mi infetto, posso infettare persone a rischio. Sono preoccupato per i miei genitori, per la mia famiglia. Per la mia comunità. È il momento più duro nella nostra vita. Per questo - continua - è il momento di lottare, per cose molto più importanti di una partita di tennis. Dobbiamo coltivare la fiducia". Anche la Tour Eiffel celebra l'impresa di Nadal













































"Il segreto per resistere? Avere sempre un obiettivo nella vita. Una speranza. Un'illusione, se necessario", spiega il mancino di Manacor che poi parla del suo eterno rivale Roger Federer, "uno dei più grandi uomini nella storia dello sport". Per me è "un altro companeros. È stato il mio grande rivale; e questo ha giovato a entrambi, e un poco pure al tennis. Abbiamo diviso un tratto di vita. In alcune cose ci assomigliamo: teniamo alla tranquillità alla famiglia. In altre siamo diversi". Nadal non si sbilancia su una data di ritiro: "Non lo so. Il tennis è un gioco della mente; non è matematica. Quando sarà il momento, lo sapro'". Idee chiare sul dopo: "Mi dedicherò ai bambini. La nostra Fondazione aiuta i piccoli che rischiano l'esclusione sociale: provvede al cibo, all'istruzione, allo sport. Poi - aggiunge - abbiamo il progetto 'Más que tenis', venti scuole in Spagna per bambini diversamente abili. E lavoriamo in India, per insegnare ai ragazzi l'inglese e l'informatica".