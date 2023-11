Tennis, Musetti si prepara alla Coppa Davis: "Non è stata la mia stagione migliore, ma mi sento più maturo"

TENNIS

Il tennista toscano ha parlato alla vigilia del match valido per i quarti di finale di Coppa Davis

La pressione è molta, soprattutto per un giovane di 21 anni che si ritrova ad attendere con ansia la scelta del proprio capitano in vista di un match così importante per la propria stagione. Tuttavia Lorenzo Musetti non sembra così preoccupato per la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis contro l'Olanda in programma nella mattinata di giovedì 23 novembre. Il tennista carrarese è pronto a scendere in campo se verrà chiamato in causa dal capitano Filippo Volandri e per farlo è deciso a sfruttare il sostegno dei propri compagni di squadra, compreso Matteo Berrettini che ha raggiunto Malaga per l'occasione.

"L’amicizia fra di noi si vede, e potrà essere un ingrediente magico per questa settimana. Non abbiamo tanti altri momenti di condivisione, quindi è bello ritrovarsi con uno scopo unico come cercare di vincere la Coppa Davis. Il capitano è ordinato e preciso, Jannik una macchina, Sonny amalgama la simpatia del gruppo, Arnaldi è meticoloso e Simone è il veterano“. - ha confessato Musetti in un'intervista a Supertennis -. "Credo sia difficile definire i favoriti in Coppa Davis, perché comunque è un evento a squadre e abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle un chiaro esempio contro il Canada, quando eravamo strafavoriti sulla carta ma è andata male. Adesso c’è la fase a eliminazione diretta e bisogna essere scrupolosi, non montarsi la testa. Siamo pronti e abbiamo tanta consapevolezza del nostro valore, che è molto importante, però ricordiamoci che tutte le altre squadre lottano per il nostro stesso obiettivo“.

Nonostante una stagione composta da alti e bassi che lo ha visto giocare al massimo delle prossime possibilità soltanto a tratti, il 21enne carrarino diventerà papà per la prima volta nel corso della prossima stagione vivendo così un mare di emozioni che potrebbero spingerlo ulteriormente in campo. "È stato un anno ricco di emozioni nuove, cambiamenti e belle notizie. Anche se ho raggiunto il best ranking, questa non è stata la mia stagione migliore in termini di risultati. Verso fine anno ho trovato un metodo di allenamento più costante, anche se poi non ha pagato sul piano dei risultati. Mi sento più maturo e sto cercando di crescere ogni giorno per ripartire nel 2024 sperando che sia un’annata importante come il 2022“.