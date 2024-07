Tennis: Musetti ko contro Cerundolo nella finale di Umago 

TENNIS

Sfuma il titolo in terra croata per Lorenzo che domani esordisce a Parigi contro Monfils

© afp Rimane fermo a due titoli Lorenzo Musetti, sconfitto in finale nel torneo di Umago per mano di Francisco Cerundolo. L’azzurro cade 2-1 con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 in tre ore di gioco, con l’argentino che completa una grande rimonta. L’azzurro domina nel primo set, poi però cala e soprattutto non sfrutta le chance sul 5-4 del terzo parziale. Per Musetti è tempo di pensare alle Olimpiadi, con l’esordio imminente contro Monfils.

Francisco Cerundolo vince il torneo di Umago 2024, battendo in finale Lorenzo Musetti in rimonta in tre ore di gioco. Il primo game, durato dieci minuti, fa subito capire la difficoltà del match per entrambi. I due tengono i propri turni di battuta fino al 2-2, quando l’italiano alza i giri del motore: game perfetto nel turno di battuta di Cerundolo, con un rovescio micidiale per trasformare la prima palla break e volare poi via sul 4-2. La pressione sull’argentino si fa sentire, con Musetti che invece rimane estremamente lucido: altro break con una grande risposta e gioco a servizio essenziale per chiudere il primo set 6-2. In avvio del secondo parziale il sudamericano si risveglia, trovando il primo break del suo incontro e scappando via sul 3-0: Lorenzo non ci sta, risponde al break e, nonostante un Cerundolo in palla, riporta tutto in equilibrio sul 3-3. I due arrivano sul 4-4, quando Francisco riesce a dare la spallata decisiva per riportare il conto dei set in parità: ottimo turno di battuta e secondo break personale, per chiudere 6-4 la partita che vale l’1-1. Nel set decisivo la stanchezza si fa sentire, con i primi giochi che arrivano costantemente ai vantaggi: Cerundolo annulla due palle break all’azzurro sull’1-1, diventando poi anche pericoloso nel turno di battuta successivo del suo avversario. Sul 4-4 finalmente Musetti, dopo essersi visto annullare svariate occasioni per breakare l’argentino, riesce ad indirizzare l’incontro a suo favore, ma Francisco risponde nel game successo per rimanere ancora in vita. La sfida giunge inesorabilmente al tie-break, in cui Lorenzo parte bene ma poi crolla sotto i grandi colpi del suo avversario. Vince 2-1 Cerundolo, sconfitto un solido Lorenzo Musetti che deve già pensare all’esordio olimpico contro Monfils.