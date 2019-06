Tennis, Murray torna in campo (in doppio)

04/06/2019

Per l'ex numero uno del mondo si tratta del ritorno dopo l'intervento chirurgico all'anca a inizio anno, un problema che si è trascinato per tempo e che, insieme ad altri problemi fisici, lo aveva portato sull'orlo del ritiro. "Sono contento di poter tornare in campo per la prima volta dall'intervento - ha detto il 32enne scozzese che ad aprile aveva ripreso in mano per la prima volta la racchetta - Non sono ancora pronto per tornare a giocare in singolare, è da qualche mese che mi alleno senza dolore. e faccio ottimi progressi".