Tennis, Muguruza regina alle Wta Finals: è la prima spagnola a trionfare

NELLA STORIA

Storico successo a Guadalara per la numero 5 del mondo: battuta in finale l'estone Kontaveit

Garbine Muguruza è la prima spagnola a conquistare le Wta Finals, torneo di chiusura della stagione tennistica femminile, che si è svolto a Guadalajara, in Messico. La numero 5 del mondo ha battuto in finale l'estone Anett Kontaveit per 6-3, 7-5. La campionessa del Roland Garros 2016 e di Wimbledon 2017, ha così messo la ciliegina sulla torta di un ottimo 2021, durante cui ha conquistato i tornei di Dubai e Chicago, dopo tre anni lontana dalla top 10.

In una finale inedita (per entrambe era la prima alle Finals femminili), la 28enne di origini venezuelane (è nata a Caracas) ha impiegato un'ora e 38 minuti per superare la Kontaveit, numero 8 Wta, conquistando il primo successo in singolare per il suo Paese. Per Muguruza si tratta del decimo titolo in carriera e da lunedì tornerà sul podio mondiale, in terza posizione.