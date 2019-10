Tennis, Monfils vola ai quarti: Finals a rischio per Berrettini

MASTERS 1000

Gael Monfils è l'ultimo qualificato per i quarti di finale del Rolex Paris Masters, Masters 1000 conclusivo dell'anno tennistico, dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy. Negli ottavi, il francese ha battuto in rimonta il moldavo Radu Albot con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1. Nel prossimo turno Monfils affronterà il canadese Denis Shapovalov, in una partita da cui dipenderà anche il futuro di Matteo Berrettini. L'azzurro deve infatti sperare in una sconfitta del transalpino per essere sicuro di accedere alle Atp Finals di Londra.

Le buone notizie per Berrettini erano invece arrivate in precedenza da Stan Wawrinka e Alex de Minaur Lo svizzero e l'australiano, in quel momento ancora aritmeticamente in corsa per un posto alle finali, sono stati infatti superati in due set rispettivamente da Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, chiamandosi così fuori dalla corsa al Masters londinese.