Tennis, McEnroe: "Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Sinner"

TENNIS

L'americano, uno dei più forti tennisti del mondo, potrebbe essere il supercoach del fenomeno altoatesino

Potrebbe essere John McEnroe, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, il supercoach chiamato per aiutare la crescita di Jannik Sinner. "Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no" le parole del 62enne statunitense, commentatore agli Australian Open. Getty Images

"Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice - ha aggiunto -. L'ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo Us Open ed è davvero una spugna".

Era stato lo stesso Sinner a creare grande curiosità con alcune dichiarazioni. "Il mio team è composto per il momento da Riccardo Piatti (il coach), Dalibor Sirola (preparatore atletico), Claudio Zimaglia (fisioterapista) e un'altra persona che non voglio svelare".

Mister X sembra proprio essere McEnroe, autentica leggenda del tennis mondiale. L'americano, oltre a essere stato numero 1 al mondo per quattro anni consecutivi, ha conquistato 77 tornei ATP in singolare e altrettanti nel doppio, 7 Slam di singolare, 9 in doppio e 1 in doppio misto. Leggendaria la rivalità con Bjorn Borg, così come i suoi comportamenti sul rettangolo di gioco, che lo mettono agli antipodi rispetto a Sinner, sempre calmo e pacato al limite del glaciale. SuperMac, invece, aveva un carattere a dir poco fumantino tanto da meritarsi l'appellativo di 'SuperBrat' (super moccioso).