Tennis, Masters 1000 Roma: Sonego al secondo turno, impresa Paolini tra le donne

TENNIS,

Diversi gli italiani protagonisti nella giornata d’apertura degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Marco Cecchinato (6-2, 6-1 su Kovalik) e Lorenzo Musetti (6-1, 5-7, 6-3 su Zeppieri) avanzano al main draw del torneo. Nel primo turno del tabellone maschile, Lorenzo Sonego batte Basilashvili 6-3, 6-1, mentre Gianluca Mager va ko con Dimitrov. Nel torneo femminile impresa di Jasmine Paolini, che batte 6-2, 6-3 la lettone Sevastova.

TABELLONE MASCHILE

Nutrita presenza di italiani nella giornata d’apertura del torneo maschile al Foro Italico. Le partite del primo turno, però, sono anticipate dai match di chiusura della fase di qualificazione. Gli occhi degli appassionati, in questo senso, sono puntati su Marco Cecchinato e il palermitano, numero 108 della classifica Atp, non tradisce, superando in scioltezza lo slovacco Jozef Kovalik (n.123) con un comodo 6-2, 6-1 in appena 70 minuti di gioco. Un match mai in discussione, che Cecchinato fa suo senza perdere nemmeno un game sul proprio servizio. Il semifinalista al Roland Garros 2018 affronterà nel primo turno il britannico Kyle Edmund. Avanza al tabellone principale anche il 18enne Lorenzo Musetti, che supera in un derby tra giovanissimi azzurri il classe 2001 Giulio Zeppieri con il punteggio finale di 6-1, 5-7, 6-3, in due ore circa di gioco. Per il carrarese la missione del primo turno è quasi impossibile: l’avversario sarà lo svizzero Stan Wawrinka. Chiuse le qualificazioni, spazio ai match del main draw. Lorenzo Sonego supera brillantemente il primo ostacolo del torneo, battendo un avversario di buonissimo livello come il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.32 Atp) per 6-3, 6-1. Il torinese, numero 47 al mondo, soffre solo nella prima frazione andando sotto di un break, ma è bravo a ricomporsi e a non lasciare ulteriori spazi al georgiano. Testa ora al secondo turno, dove Sonego se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Finisce subito, invece, l’avventura romana di Gianluca Mager (numero 80 Atp), che resiste solo un set contro il più quotato bulgaro Grigor Dimitrov: finisce 7-5, 6-1 per il numero 20 della graduatoria mondiale, che pecca un po’ di superficialità nellle prime battute per poi scatenarsi e chiudere il match in appena 85 minuti complessivi.

TABELLONE FEMMINILE

Inizia con il sorriso di Jasmine Paolini l’avventura delle atlete italiane nel tabellone principale del torneo femminile di Roma: la numero 99 della classifica Wta batte a sorpresa Anastasija Sevastova (numero 46) con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e sei minuti di gioco. Splendida la prestazione dell’azzurra, che sfianca la lettone in una partita in cui è brava a vincere ben otto dei dodici game conquistati complessivamente sul servizio della propria avversaria. Nel secondo turno l’ostacolo per la 24enne di Castelnuovo di Garfagnana sarà durissimo: sulla terra rossa del Foro Italico incontrerà infatti la romena Simona Halep, numero 2 al mondo.