Tennis, Masters 1000 Roma: Monfils va ko con Koepfer, tra le donne impresa della Hercog

MASTERS 1000 ROMA

Nei sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia Koepfer batte a sorpresa, con il punteggio di 6-2, 6-4, il favorito Gael Monfils. Anche Hurkacz ribalta il pronostico, imponendosi 7-6, 3-6, 6-2 sul russo Rublev e guadagnando gli ottavi di finale. Nel tabellone femminile, Hercog compie l’impresa sulla Bertens: 6-4, 6-4 il punteggio. Azarenka batte senza problemi l'americana Kenin con un secco 6-0, 6-0 in soli 62 minuti.

TABELLONE MASCHILE

Tante emozioni nei sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia. A partire dal tabellone maschile, dove Gael Monfils viene sconfitto in due set da Dominik Koepfer: il tedesco è forte sui punti da prima di servizio, dove ha un'ottima percentuale e riesce a fare la differenza, superando anche la difficoltà psicologica della sospensione del match per un improvviso blackout durante la seconda frazione. Il risultato finale è di 6-2, 6-4 per Koepfer, che adesso se la vedrà con Lorenzo Musetti. Bene anche Hubert Hurkacz: dato per sfavorito, il polacco vince invece sul più quotato Andrej Rublev. Il primo set è combattuto, con il numero 31 al mondo che vince al tie-break. Il numero 12 del ranking Atp risponde nel secondo set, vincendo 6-3, ma crolla nel terzo e viene eliminato con un 6-2 finale. Passano il turno anche il canadese Shapovalov (6-4, 6-4 su Martinez), il serbo Lajovic, vittorioso 7-6(3), 4-6, 6-2 sull'altro canadese Raonic, e l’argentino Schwartzman, che batte Millman 6-4, 7-6(1).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, spicca la buona prestazione di Polona Hercog, che batte la favorita Kiki Bertens: un 6-4, 6-4 inatteso alla vigilia che certifica la miglior condizione della slovena contro un’irriconoscibile numero 8 al mondo. Altra giocatrice non al top della forma è Sofia Kenin: sembrano lontane le buone prestazioni di inizio stagione per la statunitense, superata con un nettissimo 6-0, 6-0 dalla bielorussa Victoria Azarenka. Passano agli ottavi anche Garbine Muguruza, che supera 7-6(3), 3-6, 6-3 Cori Gauff, Irina-Camelia Begu, che sconfigge 6-0, 6-4 Johanna Konta, Yulia Putintseva, che batte 6-3, 7-6, 6-4 Petra Martic, e Svetlana Kuznetsova, che ha la meglio per 4-6, 7-5, 6-3 su Anett Kontaveit. A loro si aggiungono infine Daria Kasatkina, che batte Katerina Siniakova 6-2, 6-3 e Marketa Vondrousova, che sconfigge 6-3, 6-3 Arantxa Rus.