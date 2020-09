Tennis, Masters 1000 Roma: Fognini non ce la fa, vince Humbert

TENNIS

Fabio Fognini non riesce a superare l’ostacolo dei sedicesimi agli Internazionali d’Italia. Il 33enne ligure viene eliminato in due set da Ugo Humbert, che vince 7-5, 7-6(4) in due ore di gioco. Il match è condizionato da diversi errori del tennista azzurro, che mostra una condizione ancora non al top contro il numero 42 della classifica Atp. In serata in campo altri due italiani: Sonego contro Ruud e Musetti contro Nishikori.

Fabio Fognini non ce la fa a superare l’ostacolo Ugo Humbert ed è costretto a salutare il Foro Italico dopo i sedicesimi di finale. Finisce 7-5, 7-6(4) per il 22enne francese, che si prende una piccola rivincita dopo l’eliminazione agli Us Open da parte di un altro azzurro, Matteo Berrettini. Nel primo set sulla terra rossa di Roma, dopo un inizio combattuto con tanti errori da entrambe le parti, Humbert riesce a sfruttare il break decisivo nel finale, togliendo parecchie certezze al 33enne nato a Sanremo. Nella seconda frazione, Fognini soffre particolarmente la prima di servizio del suo avversario (si notano segni di nervosismo nelle prime battute, quando scaglia la racchetta per terra dopo un game perso) e pur lottando punto a punto nel finale e arrivando fino al 6-6 è costretto a cedere al tie-break. Con la sconfitta va quindi in archivio la prima e unica partita di Fognini nel torneo: il ligure era stato eliminato dopo un match anche una settimana fa a Kitzbuhel, quando aveva perso con lo svizzero Huesler.