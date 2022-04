Tennis, Masters 1000 Montecarlo: Sonego saluta al secondo turno, avanza Djere

ATP MONTECARLO

Niente sfida a Stefanos Tsitsipas per Lorenzo Sonego: il torinese, infatti, cede a Laslo Djere e saluta al secondo turno il Masters 1000 di Montecarlo. Il 26enne incassa un doppio 6-4 contro il serbo, che parte forte e ipoteca subito il primo set, lottando nel secondo per avere ragione del numero 26 della classifica Atp. L'avvio dell'italiano non è di certo eccellente: Djere, 62esimo al mondo, trova subito un doppio break che lo porta sul 4-0. Un inizio da dimenticare per Sonego, che pur recuperando, sul 2-5, uno dei due break, non riesce a restare in gara nel primo set, che il serbo si aggiudica con il punteggio di 6-4. Parziale che si ripete anche nel secondo, ben più equilibrato rispetto al primo. Arriva solo una palla break nei primi otto game, annullata da Sonego. Il torinese, però, perde il successivo turno in battuta, con Djere che passa dal 3-4 al 5-4. L'azzurro ha un sussulto d'orgoglio quando riesce a procurarsi due palle break per rimettere tutto in parità e salire sul 5-5, ma il serbo rimonta da 15-40 e, al primo match point, non sbaglia: doppio 6-4 e passaggio agli ottavi di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas. Un avvio da dimenticare e il rimpianto delle due palle break non sfruttate, invece, accompagneranno Lorenzo Sonego nel viaggio di ritorno da Montecarlo.