Tennis, Masters 1000 di Roma: Fognini agli ottavi, fuori gli altri azzurri

16/05/2019

Alla fine è rimasto solo lui. Doveva essere la giornata degli italiani, e invece solo Fabio Fognini è rimasto in gioco. Gli altri tre azzurri, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner, vengono eliminati. Anche il ligure deve soffrire non poco per avere la meglio sul moldavo Radu Albot. Fognini non è fluido come ha ormai abituato il pubblico. Nei primi tre turni di battuta, perde due volte il servizio. Albot disputa una partita ordinata e gestisce il vantaggio fino all'ottavo game: ha la chance di andare sul 5-3, ma Fognini gli risponde ottimamente sul servizio e pareggia 4-4. Dagli spalti del Pietrangeli si alza un tifo da stadio per Fognini, che tuttavia è incostante nel corso del parziale e lo trascina al tie-break, dove ha la meglio (8-6). Nel secondo set il vincitore di Montecarlo va sotto 3-0 e vede le streghe, poi trova il controbreak che innervosisce Albot. Il moldavo protesta con l'arbitro per il troppo rumore del pubblico, generando così una bolgia ancora più rumorosa. Cori e scene a cui è abituato più il calcio che il tennis. Albot va in crisi mentale: beccato e fischiato dal pubblico, ingaggia un duello con gli spettatori, provocandoli e uscendo dal match. il tutto a vantaggio di Fognini, che non ha problemi a chiudere il set sul 6-3.



Agli ottavi il ligure se la vedrà con Tsitsipas, che infrange il sogno di Jannik Sinner. Il bolzanino si ferma così al secondo turno nella sua avventura romana. Troppa la differenza con il finalista di Madrid, che pure viene messo in difficoltà dal 17enne nel primo set. Il greco deve annullare due palle break nel primo game, poi va sul 3-0 ma viene rimontato da Sinner, che vuole sempre condurre lo scambio anche a costo di prendersi rischi. Tsitsipas trova le contromisure, vince 6-3 il primo set e poi trova subito il break nel secondo, spianandosi la strada verso la vittoria. Il greco entra in ritmo e va sul 5-1, Sinner deve arretrare colpo dopo colpo fino al 6-2 che chiude la partita.



Se Sinner era di fronte a un avversario troppo superiore, la vera delusione arriva da Marco Cecchinato, che perde con un doppio 6-3 da Philipp Kohlschreiber. Con soli 40 punti a segno contro i 59 dell'avversario, un margine sin troppo ampio. Il palermitano parte bene e mette alle corde il veterano tedesco, portandosi sul 3-0, apparentemente veleggiando verso un set comodo. Invece Kohlschreiber comincia a spingere e sfrutta qualche errore di troppo di Cecchinato, raggiungendo prima la parità, poi andando addirittura sul 6-3. L'azzurro, in grave confusione, perde due giochi consecutivi a zero e poi cede anche nel nono game. La seconda frazione sembra partire bene per il palermitano, che tiene la battuta, ma poi la perde nel quarto game, nonostante il 30-0. Il break che dà il 3-1 al tedesco innervosisce Cecchinato, che per la rabbia scaglia una palla in tribuna e riceve un'ammonizione. Kohlschreiber, con sette punti di fila, conquista anche il 4-1, gap che manterrà fino al 6-3 finale.



Ci si aspettava di più anche da Matteo Berrettini, sconfitto pure lui in due set. Di fronte non c'era l'ultimo degli arrivati: Diego Schwartzman è il numero 24 Atp, ma ha sfiorato anche la top 10 nel 2018. L'argentino veniva però dalle fatiche della mattina, quando ha dovuto affrontare Albert Ramos-Vinolas nel secondo turno. Il romano, dopo la vittoria contro Alexander Zverev, inizia in salita e va subito sotto 4-1, regalando troppo a Schwartzman (a fine gara sono addirittura 35 gli errori dell'azzurro). Il primo set è dell'argentino: 6-3. Berrettini tiene con difficoltà i primi due turni di battuta della seconda frazione, poi cede al terzo e Schwartzman trova il break (3-2). Bravo il romano a rispondere subito con il contro-parziale. Sul 4-4 l'argentino ruba ancora il servizio, per Berrettini è notte fonda: il secondo set finisce 6-4.