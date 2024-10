Tennis, la rivelazione shock di Rublev: "Ho rischiato l'amputazione dei genitali"

Andrey Rublev sceglie la via del sorriso per raccontare una terribile vicenda personale. "Ho rischiato di perdere i miei genitali. Non so se dirlo in maniera seria o ridendo, ma so solo che sono stato fortunato - ha confessato il tennista russo - La mia super fortuna è stata che sono andato subito in ospedale per provare a risolvere la cosa, perché se l'emorragia fosse continuata per tante ore sarebbe stata necessaria l'amputazione. In 3-4 ore ho risolto la situazione e tutto è andato per il meglio".