Tennis: Indian Wells, Djokovic perde un set all'esordio, ora l'azzurro Nardi

TENNIS INDIAN WELLS

Out Fognini e Sonego, tutto facile per Medvedev

© Getty Images Al ritorno a Indian Wells dopo cinque anni, Novak Djokovic batte al debutto l'australiano Aleksandar Vukic in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Mobile sulle gambe, Vukic (69esimo in classifica) ha comunque ben figurato contro il numero uno del mondo, aggiudicandosi anche un set. Nel terzo turno Djokovic sfiderà l’azzurro Luca Nardi, ripescato in tabellone come lucky loser, che ha sconfitto per 6-3 3-6 6-3 il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 ATP. Accede al terzo turno anche Lorenzo Musetti, che ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20'. Al terzo turno se la vedrà con il danese Holger Rune.

Fuori Fabio Fognini. Il ligure, primo campione italiano in un Masters 1000 a Monte-Carlo nel 2019, ha ceduto 7-5 6-3 contro il neo Top 20 argentino Sebastian Baez. Esce con più di qualche rimpianto Lorenzo Sonego, battuto 6-4 6-4 da Cameron Norrie. un set. Tutto facile per Daniil Medvedev, che ha liquidato per 6-2 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena. In campo femminile le favorite del torneo di tennis, l'americana Coco Gauff, n.3 del mondo, ha sfiorato l'eliminazione contro la francese Clara Burel, che ha servito il match sul 5-3 nell'ultimo set, prima di perdere al tie-break (2 -6, 6-3, 7-6). La connazionale Jessica Pegula, numero 5 del mondo, ha invece perso contro la russa Anna Blinkova (6-2, 3-6, 6-3). L'ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka ha ottenuto la sua vittoria più bella dal suo ritorno dalla maternità sul circuito a gennaio, contro la russa Liudmila Samsonova (7-5, 6-3), 15esima in classifica.