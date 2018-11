Tennis in lutto: Todd Reid è morto a 34 anni

26/10/2018

Lutto nel mondo tennis: è scomparso a 34 anni Todd Reid, campione juniores a Wimbledon nel 2002. A darne notizia è stata la Federazione australiana che però non ha reso noto le cause del decesso e per ora non sono state aperte inchieste. L'ex tennista australiano diventò professionista nel 2003 ed arrivò numero 105 del mondo prima di ritirarsi due anni più tardi dopo diversi infortuni. Nel 2004 il suo miglior risultato con il terzo turno agli Australian Open dove fu sconfitto da Federer in tre set.